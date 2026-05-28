Final
'Mask Singer' desenmascarados final: David Cantero, histórico de Informativos Telecinco, sorprende bajo Jirafa y logra el cuarto puesto
El programa de Antena 3 llega a su final y deja al descubierto a todos los famosos que estaban bajo las máscaras
'Mask Singer' ha llegado al final de su quinta edición tras siete galas llenas de estrellas desenmascaradas como Silvia Abril, Lola lolita, Bernard Schuster, entre otros. A la gala llegaban como finalistas Troglodita, Jirafa, Clavel y Momia con la intención de seguir engañando a los investigadores Ruth Lorenzo, Ana Milán, Boris Izaguirre y Juan y Medio para alazarse con la máscara dorada.
Las cuatro máscaras se fueron subiendo al escenario de manera individual para aportar nuevas pistas y cantar sus últimas canciones. Tras las primeras actuaciones, Jirafa fue la más votada para desenmascarse en el 4° puesto. Al revelar su identidad, los investigadores se han quedado boquiabieros al ver que David Cantero, histórico rostro de Informativos Telecinco hasta el pasado año, era quien estaba debajo de la máscara.
Tras la sorprendente revelación, Clavel, Troglodita y Momia se enfrentaron en un asalto a tres y el público volvió a elegir entre uno de ellos para desenmascarar al tercer clasificado. Troglodita resultó ser la menos votada para pasar al último duelo, por lo que tuvo que quitarse el disfraz y revelar su identidad, que no era otra que la de Vicky Martín Berrocal.
De esta manera, Clavel y Momia llegaron al último duelo para alzarse con el título de ganador o ganadora de la temporada.
*En elaboración.
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