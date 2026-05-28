Manel Fuentes se duplica en Antena 3 para cubrir el hueco de 'Mask Singer' desde la próxima semana

La final de 'Mask Singer' obliga a Antena 3 a cubrir la tercera noche semanal y para ello la cadena ha decidio seguir apostando por entretenimiento. Para ello, Manel Fuentes se duplicará y al prime time de 'Tu cara me suena' los viernes, sumará ahora el de los miércoles con el estreno de la segunda temporada de 'Salta'.

De este modo, el comunicador catalán vuelve a ponerse al frente de este espectacular formato en el que el vértigo y la tensión son los grandes protagonistas. En 'Salta', los concursantes deben combinar su rapidez mental con su destreza, enfrentándose a un imponente plató donde cada respuesta correcta de cultura general les permite avanzar por una enorme estructura en movimiento. Sin embargo, cualquier fallo en sus decisiones conlleva una penalización inmediata: los participantes sufren una espectacular caída libre que los elimina de la competición, perdiendo toda opción de llevarse el jugoso bote económico que se pone en juego.

La cadena principal de Atresmedia confía nuevamente en este concurso tras el estupendo rendimiento que demostró durante su primera edición. En su tanda inicial de entregas, 'Salta' logró consolidarse como una de las revelaciones de entretenimiento de la temporada, promediando un fantástico 10,6% de cuota de pantalla y reuniendo a más de 1,1 millones de espectadores frente al televisor. Estos sólidos datos le permitieron liderar su franja de emisión de manera casi ininterrumpida, demostrando que su trepidante mecánica encaja a la perfección con el público familiar del canal.

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Con este movimiento estratégico en su parrilla, Antena 3 asegura un relevo de garantías para 'Mask Singer' y apuntala a Manel Fuentes como uno de sus presentadores estrella indiscutibles.