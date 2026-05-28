Lectura negra
‘Manual para construir un infierno’: la novela negra que baja a los lugares más oscuros de la culpa y que te encantará si te gustó 'Dahmer'
Fernando Repiso firma un thriller protagonizado por un inspector marcado por sus adicciones, sus mentiras y una investigación que lo enfrenta a sus propios fantasmas.
Hay novelas que no necesitan grandes artificios para incomodar. Les basta con colocar al lector frente a un personaje roto, una investigación difícil y un entorno donde nadie parece estar completamente a salvo. Ese es el punto de partida de ‘Manual para construir un infierno’, la nueva novela de Fernando Repiso, publicada por N de Novela, un thriller negro que se mueve entre el crimen, la culpa y los secretos personales, que te encantará si te gustó 'Dahmer', la serie de Netflix sobre el famoso asesino.
El protagonista es Iván de Pablos, inspector de policía y un hombre atrapado en una vida que apenas consigue sostener. Sus adicciones al sexo, el alcohol, las drogas y las mentiras conviven con un matrimonio en ruinas, una sexualidad reprimida y una necesidad constante de huir de sí mismo. La investigación criminal se convierte así también en un ajuste de cuentas íntimo.
La trama arranca con una serie de asesinatos de jóvenes homosexuales que obligan a Iván a mirar de frente una violencia marcada por el odio, el deseo y la hipocresía. A medida que avanza el caso, el inspector descubre que no solo está siguiendo el rastro de un asesino, sino entrando en un territorio donde sus propias contradicciones empiezan a pesar tanto como las pistas.
Repiso construye una historia de atmósfera densa, personajes incómodos y tensión moral. ‘Manual para construir un infierno’ no busca suavizar a su protagonista ni convertirlo en un héroe convencional. Al contrario, lo empuja hacia sus zonas más turbias para preguntarse qué ocurre cuando quien investiga el horror también lleva años construyendo el suyo propio.
Por eso, la novela funciona como una propuesta para lectores de thriller negro que buscan algo más que la resolución de un crimen. Aquí importan el caso, las víctimas y los culpables, pero también el desgaste emocional, las decisiones equivocadas y esa frontera peligrosa entre perseguir el mal y reconocerlo demasiado cerca.
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