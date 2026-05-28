TVE sufre un nuevo apagón que obliga a paralizar la emisión de 'Mañaneros 360': "¡Estamos en negro!"

Solo unas semanas después de que 'La Hora de La 1' tuviera que suspender su emisión durante 20 minutos por un apagón en los estudios de TVE, hoy 'Mañaneros 360' ha vivido algo similar. El programa perdió de repente la imagen en pleno directo y la cadena reaccionó rápidamente cortando la emisión y volviendo a recuperarla a los 5 minutos.

Faltaba un minuto para las 12 del mediodía cuando Adela González se disponía a conectar en directo con Sandra Urdín para avanzar las noticias del informativo de las 14 horas de RNE. En ese preciso instante, el plató perdía la luz y se quedaba totalmente en negro, sin perder el sonido.

"¡Uh! Sonido del día, va a ser sonido porque imagen no tenemos. Ahora mismo estamos en negro. A ver si tenemos sonido, Sandra. Aprovecha, es tu momento", indicaba la presentadora de 'Mañaneros', provocando una leve risa cómplice de su compañera de RNE.

Tras el breve saludo de Urdín a Adela, La 1 reaccionó de inmediato cortando la emisión del programa para ofrecer un bloque de autopromoción. Pasados unos escasos 5 minutos, el programa retomó la emisión como si nada hubiera pasado con Javier Ruiz al frente del bloque de actualidad y política.

El presentador ni siquiera dio la bienvenida de nuevo a los espectadores, sino que se limitó a seguir el guión establecido, sin mencionar el fallo que había dejado al programa sin imagen y sin emisión durante unos minutos. Ruiz fue directamente al caso del hermano de Pedro Sánchez con el inicio hoy del juicio, tal y como puede verse en vídeo que ha compartido en redes el usuario pabloo_c5.

Dos apagones en dos semanas

Como hemos dicho anteriormente, hace dos semanas, una caída de la luz sobre las 8:08 horas y afectó al plató de 'La hora de La 1', que en ese momento estaba en emisión, y que se ha quedado sin iluminación principal y únicamente con las luces de emergencia encendidas.

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Al ver que el fallo perduraba, la cadena cortó la emisión del programa de Silvia Intxaurrondo durante 20 minutos y en su lugar emitió un bloque de continuidad hasta que, finalmente pudo recuperar la luz en el estudio y por tanto, la emisión del programa. El de hoy ha sido un fallo mucho más leve, pero ocurre en menos de dos semanas de este último. A estos fallos se suman los que hemos podido ver en las últimas semanas en 'Horizonte', dejando un mes atípico de mayo donde errores técnicos han sido grandes protagonistas.