'La promesa', avance del capítulo 845 del 29 de mayo: Dos disparos siembran el pánico en el palacio

Máxima expectación ante el capítulo que cierra la semana en 'La Promesa', donde nada volverá a ser igual para sus protagonistas. El drama estalla en el servicio cuando Pía, justo tras terminar de redactar la carta donde destapa que Leocadia mató a Jana, ve con horror cómo el implacable Cristóbal se la quita de las manos en el último segundo, descubriendo el pastel antes de que llegue a ojos de Curro. Además, María Fernández le soltará la bomba a Carlo: Estefanía está esperando un hijo suyo.

Pero el plato fuerte del viernes se vivirá en la zona noble. Desesperado por la resistencia de su hija a marcharse con él, el duque de Carril se cuela armado con una pistola en las estancias de La Promesa rompiendo todos los perímetros de seguridad.

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En un despliegue de valentía, Julieta se interpondrá en su camino para proteger a Vera, iniciándose un forcejeo y una brutal pelea de las dos jóvenes contra el peligroso aristócrata. La tensión se corta con cuchillo cuando, de repente, el ensordecedor sonido de dos disparos estremece por completo los cimientos del palacio. La tragedia se ha consumado y la vida de uno de los personajes pende de un hilo. ¿Quién habrá recibido el impacto de las balas?