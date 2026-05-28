Misterio historico
HBO Max seguirá explorando casos paranormales y anuncia el ‘Expediente Linares’ tras el estreno de 'Expediente Vallecas'
La plataforma prepara un documental original sobre las supuestas apariciones y psicofonías del Palacio de Linares de Madrid.
HBO Max prepara un nuevo viaje a uno de los casos paranormales más famosos de España, y es que la plataforma ha anunciado en Conecta Magaluf-Mallorca el inicio de producción de ‘Expediente Linares’, un documental original que investigará las supuestas apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales ocurridos a finales de los años ochenta en el Palacio de Linares de Madrid, actual sede de la Casa de América.
El proyecto no solo reconstruirá los hechos que convirtieron al edificio en un símbolo de la parapsicología española, sino también el fenómeno social y mediático que se generó alrededor. Psicofonías, testimonios sobre episodios inexplicables y relatos sobre presencias inquietantes situaron al palacio en el centro del debate público en los primeros años noventa.
Uno de los grandes ejes del documental, que está producido por 100 Balas para HBO Max, escrito y dirigido por Israel del Santo, será la leyenda de Raimundita, la misteriosa niña cuya supuesta presencia quedó vinculada para siempre al Palacio de Linares. Hasta entonces, aquella historia circulaba casi en voz baja, pero la repercusión mediática del caso la convirtió en una de las narraciones más conocidas del misterio en España.
‘Expediente Linares’ partirá de la documentación existente y contará con expertos de la época, especialistas actuales y nuevos testimonios inéditos. El objetivo será analizar tanto el caso como el contexto cultural y televisivo de una España en la que el misterio encontró un gran altavoz en los medios de comunicación.
El proyecto llega después de que HBO Max ya abordara otro de los grandes casos paranormales españoles con ‘Expediente Vallecas’, docuserie de tres episodios estrenada en 2025 sobre la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro y el impacto que tuvo el caso en su familia, la policía, los medios y el imaginario popular. Con ‘Expediente Linares’, la plataforma refuerza ahora esa línea documental sobre sucesos que marcaron la crónica negra y paranormal de España, mezclando archivo, testimonios y análisis del fenómeno social que los rodeó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fiscal superior de Madrid abre expediente contra las dos fiscales mencionadas por los investigados de la trama Zapatero
- El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- Netflix ficha a ‘La Revuelta’ y convierte a David Broncano en su nueva cita diaria
- Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
- Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter