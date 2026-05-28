Dónde ver gratis la final de la Champions League 2026 entre el PSG y el Arsenal: horario, canales y narradores

La final de la Champions League 2025-2026 podrá verse gratis y en abierto en RTVE. La gran cita del fútbol europeo enfrentará este sábado 30 de mayo al PSG de Luis Enrique y al Arsenal de Mikel Arteta, dos equipos dirigidos por técnicos españoles y con objetivos muy distintos: el conjunto francés busca su segunda ‘orejona’ consecutiva, mientras el club inglés intentará levantar la primera Champions de su historia.

¿Dónde ver la final de la Champions League 2026 en televisión? El partido se emitirá en directo en La 1, que ofrecerá la final íntegra desde Budapest. La retransmisión comenzará a las 17:40 horas, con conexión previa desde el estadio y la actuación musical anterior al encuentro, que este año tendrá como protagonista a The Killers y contará con David Beckham como maestro de ceremonias.

¿Quién narrará la final de la Champions en RTVE? Juan Carlos Rivero será el encargado de narrar el partido en La 1, acompañado por Mario Suárez en los comentarios. Nico Díaz estará a pie de campo, David Riol seguirá la última hora de los equipos y Nacho Poveda supervisará el despliegue de RTVE para la final.

¿Se podrá ver la final de la Champions online? Sí. RTVE Play ofrecerá el partido en directo y también reunirá los mejores momentos del encuentro una vez termine la final. Además, el portal RTVE Deportes realizará una cobertura minuto a minuto con la última hora, crónicas, análisis y reacciones de los protagonistas.

¿Dónde escuchar por radio la final de la Champions? RNE retransmitirá el PSG-Arsenal en ‘Tablero Deportivo’, con narración de Antonio Muelas y la cobertura de Juan Martín desde el estadio. La radio pública también permitirá seguir el partido con sonido dual: ver la imagen por La 1 y escuchar la narración de RNE. La previa tendrá seguimiento en ‘Radiogaceta de los Deportes’, ‘El Vestuario’, boletines e informativos.

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¿Habrá cobertura previa de la final? RTVE seguirá toda la última hora en los días anteriores a través de los Telediarios, Canal 24 horas y Teledeporte, con conexiones en directo desde Budapest. También habrá seguimiento en redes sociales a través de las cuentas de Teledeporte en TikTok, X, Instagram y Facebook, con el hashtag #ChampionsRTVE, además de vídeos y resúmenes en el canal de Teledeporte en YouTube.