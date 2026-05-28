Tensión en plató
Bronca en ‘Directo al grano’ por el comentario de Isabel Durán a Sarah Santaolalla sobre Javier Ruiz: “Qué feo eso”
Marta Flich y Gonzalo Miró llamaron la atención a la colaboradora después de que se refiriera al presentador de ‘Mañaneros 360’ como “tu novio”.
‘Directo al grano’ vivió este miércoles uno de sus momentos más tensos en TVE. Isabel Durán se enfrentó a Sarah Santaolalla durante el debate y abrió su intervención con una alusión directa a Javier Ruiz, presentador de ‘Mañaneros 360’, al que se refirió como “tu novio” para reprocharle unas declaraciones anteriores.
“Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar, primero, ya que es la primera vez que veo a Sarah Santaolalla invitarle a que rectifique, porque dijiste que yo había hecho golpismo mediático en el programa de tu novio y tu novio también”, soltó Durán. Marta Flich reaccionó de inmediato y le reprochó el tono del comentario: “Oye, qué feo eso, qué feo eso del programa de tu novio”. Sarah Santaolalla también respondió con dureza y lo calificó como un “comentario machista”. Flich intentó reconducir la situación recordando que Santaolalla ya trabajaba en ‘Mañaneros’ antes de la llegada de Ruiz al programa.
La analista política no dejó pasar la insinuación y respondió directamente a su compañera: “¿Hablo yo de con quién te metes en la cama o te dejas de meter?”. Después defendió su trayectoria profesional en el formato y añadió: “Yo trabajaba en ese programa antes de que llegaran algunos con varios presentadores distintos”. Durán, por su parte, la acusó de “ir de víctima” y anunció posibles acciones legales por haber sido llamada “golpista mediática” después de pedir una rectificación que nunca llegó.
La tensión siguió creciendo hasta que otros colaboradores se sumaron al cruce. Alejandra Martínez pidió a Durán que se disculpara y la acusó de haber hecho un comentario machista, mientras Marta Flich terminó cortando el enfrentamiento: “Yo sinceramente aquí en la televisión pública no voy a dar cabida a esto”. Ante la protesta de Durán, la presentadora zanjó: “No estoy abusando y te rogaría con el respeto que te tengo que no usaras esos términos y menos con mi persona”.
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