Miércoles 27 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Horizonte' sigue imparable en el access y consigue el sorpasso con 'La revuelta', ganando a David Broncano
El espacio de Cuatro se impone al de RTVE y traspasa la barrera del doble dígito.
Aunque la franja del access prime time suele tener un ganador, como es 'El hormiguero', habitualmente el segundo puesto se lo lleva David Broncano, con su access de humor para 'RTVE'. Pero este miércoles 27 de mayo 'La revuelta' no ha conseguido esa ansiada plata, superada por Iker Jiménez y compañía con su 'Horizonte' en Cuatro.
El pasado lunes 25 de mayo, el espacio político de Mediaset se hacía con máximo histórico al firmar un 10,4%, y aunque este miércoles no ha igualado este dato, sí que se ha hecho con un 10,1% y 1.192.000 espectadores. Se trata por tanto de un dato superior al 9,3% y 1.089.000 espectadores de 'La revuelta'.
En el primer puesto se posicionó 'El Hormiguero', que volvió a liderar con la visita de Melody al registrar un 12,7% de share y 1.495.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.089.000 (9,3%)
Se nos ha ido de las manos: 678.000 (8,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.495.000 (12,7%)
Mask Singer: 937.000 (15,8%)
Telecinco
First dates: 900.000 (7,6%)
La isla de las tentaciones: 785.000 (12,7%)
laSexta
El intermedio: 748.000 (6,3%)
La noche de Aimar: 373.000 (4,8%)
Cuatro
First dates: 414.000 (4%)
Horizonte: 1.129.000 (10,1%)
Código 10: 308.000 (3,9%)
La 2
Trivial pursuit: 507.000 (4,9%)
Cifras y letras: 750.000 (6,3%)
El juicio: 255.000 (2,4%)
LATE NIGHT
La 1
Se nos ha ido de las manos: 258.000 (6,1%)
Se nos ha ido de las manos: 155.000 (7%)
Antena 3
Mask Singer. Detrás de la máscara: 239.000 (11,9%)
laSexta
La noche de Aimar: 75.000 (2,4%)
Cuatro
100% únicos: 77.000 (2,1%)
En el punto de mira: 42.000 (2,4%)
La 2
Documentos TV: 82.000 (1,4%)
El cerebro de Caín: 38.000 (1,2%)
Conciertos Radio 3: 12.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 722.000 (8,9%)
Valle Salvaje: 691.000 (9,8%)
La Promesa: 801.000 (11,9%)
Malas lenguas: 706.000 (9,9%)
Aquí la Tierra: 968.000 (11,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.254.000 (14,7%)
Y ahora, Sonsoles: 664.000 (9,4%)
Pasapalabra: 1.472.000 (18,3%)
Telecinco
El tiempo justo: 725.000 (9,2%)
El diario de Jorge: 673.000 (9,9%)
¡Allá tú!: 798.000 (10,2%)
laSexta
Zapeando: 495.000 (5,9%)
Más vale tarde: 408.000 (5,9%)
laSexta Clave: 443.000 (4,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 637.000 (8%)
Lo sabe, no lo sabe: 438.000 (6,5%)
La 2
Saber y ganar: 666.000 (7,5%)
Grandes documentales: 267.000 (3,4%)
Malas lenguas: 481.000 (7%)
Sukha: 144.000 (2%)
Trivial pursuit: 168.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 333.000 (17,2%)
Mañaneros 360: 482.000 (15,4%)
Mañaneros 360: 929.000 (11,5%)
Antena 3
Espejo público: 298.000 (11,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 758.000 (15,4%)
La ruleta de la suerte: 1.558.000 (21,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 177.000 (10%)
El programa de AR: 334.000 (14,6%)
Vamos a ver: 388.000 (11,3%)
El precio justo: 596.000 (8,7%)
laSexta
Aruser@s: 251.000 (11,7%)
Al rojo vivo: 310.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 27.000 (2,1%)
Alerta cobra: 28.000 (1,6%)
Alerta cobra: 46.000 (2,1%)
En boca de todos: 317.000 (10,1%)
La 2
Flash moda: 4.000 (0,3%)
Maravillas inmortales de la Tierra: 21.000 (1,2%)
Página2: 15.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)
La aventura del saber: 25.000 (1,1%)
Zoom tendencias: 17.000 (0,7%)
Las recetas de Julie: 18.000 (0,7%)
El western de La 2 “Dos cruces en Danger Pass”: 72.000 (2,1%)
El cazador: 104.000 (1,6%)
El cazador: 221.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.143.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.287.000 (14%)
Informativos Telecinco 15h: 873.000 (9,5%)
Noticias Cuatro 1: 637.000 (8,9%)
laSexta Noticias 14h: 708.000 (8,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.829.000 (18,1%)
Telediario 2: 1.092.000 (10,9%)
Informativos Telecinco 21h: 786.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 544.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 465.000 (6,1%)
Matinal
Telediario matinal: 158.000 (19,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 237.000 (13,6%)
El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,6%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,1%), La 2 (3,5%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
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