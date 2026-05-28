Audiencias TV ayer | 'Horizonte' sigue imparable en el access y consigue el sorpasso con 'La revuelta', ganando a David Broncano

Aunque la franja del access prime time suele tener un ganador, como es 'El hormiguero', habitualmente el segundo puesto se lo lleva David Broncano, con su access de humor para 'RTVE'. Pero este miércoles 27 de mayo 'La revuelta' no ha conseguido esa ansiada plata, superada por Iker Jiménez y compañía con su 'Horizonte' en Cuatro.

El pasado lunes 25 de mayo, el espacio político de Mediaset se hacía con máximo histórico al firmar un 10,4%, y aunque este miércoles no ha igualado este dato, sí que se ha hecho con un 10,1% y 1.192.000 espectadores. Se trata por tanto de un dato superior al 9,3% y 1.089.000 espectadores de 'La revuelta'.

En el primer puesto se posicionó 'El Hormiguero', que volvió a liderar con la visita de Melody al registrar un 12,7% de share y 1.495.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.089.000 (9,3%)

Se nos ha ido de las manos: 678.000 (8,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.495.000 (12,7%)

Mask Singer: 937.000 (15,8%)

Telecinco

First dates: 900.000 (7,6%)

La isla de las tentaciones: 785.000 (12,7%)

laSexta

El intermedio: 748.000 (6,3%)

La noche de Aimar: 373.000 (4,8%)

Cuatro

First dates: 414.000 (4%)

Horizonte: 1.129.000 (10,1%)

Código 10: 308.000 (3,9%)

La 2

Trivial pursuit: 507.000 (4,9%)

Cifras y letras: 750.000 (6,3%)

El juicio: 255.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

Se nos ha ido de las manos: 258.000 (6,1%)

Se nos ha ido de las manos: 155.000 (7%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 239.000 (11,9%)

laSexta

La noche de Aimar: 75.000 (2,4%)

Cuatro

100% únicos: 77.000 (2,1%)

En el punto de mira: 42.000 (2,4%)

La 2

Documentos TV: 82.000 (1,4%)

El cerebro de Caín: 38.000 (1,2%)

Conciertos Radio 3: 12.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 722.000 (8,9%)

Valle Salvaje: 691.000 (9,8%)

La Promesa: 801.000 (11,9%)

Malas lenguas: 706.000 (9,9%)

Aquí la Tierra: 968.000 (11,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.254.000 (14,7%)

Y ahora, Sonsoles: 664.000 (9,4%)

Pasapalabra: 1.472.000 (18,3%)

Telecinco

El tiempo justo: 725.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 673.000 (9,9%)

¡Allá tú!: 798.000 (10,2%)

laSexta

Zapeando: 495.000 (5,9%)

Más vale tarde: 408.000 (5,9%)

laSexta Clave: 443.000 (4,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 637.000 (8%)

Lo sabe, no lo sabe: 438.000 (6,5%)

La 2

Saber y ganar: 666.000 (7,5%)

Grandes documentales: 267.000 (3,4%)

Malas lenguas: 481.000 (7%)

Sukha: 144.000 (2%)

Trivial pursuit: 168.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 333.000 (17,2%)

Mañaneros 360: 482.000 (15,4%)

Mañaneros 360: 929.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo público: 298.000 (11,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 758.000 (15,4%)

La ruleta de la suerte: 1.558.000 (21,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 177.000 (10%)

El programa de AR: 334.000 (14,6%)

Vamos a ver: 388.000 (11,3%)

El precio justo: 596.000 (8,7%)

laSexta

Aruser@s: 251.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 310.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 27.000 (2,1%)

Alerta cobra: 28.000 (1,6%)

Alerta cobra: 46.000 (2,1%)

En boca de todos: 317.000 (10,1%)

La 2

Flash moda: 4.000 (0,3%)

Maravillas inmortales de la Tierra: 21.000 (1,2%)

Página2: 15.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)

La aventura del saber: 25.000 (1,1%)

Zoom tendencias: 17.000 (0,7%)

Las recetas de Julie: 18.000 (0,7%)

El western de La 2 “Dos cruces en Danger Pass”: 72.000 (2,1%)

El cazador: 104.000 (1,6%)

El cazador: 221.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.143.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.287.000 (14%)

Informativos Telecinco 15h: 873.000 (9,5%)

Noticias Cuatro 1: 637.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 708.000 (8,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.829.000 (18,1%)

Telediario 2: 1.092.000 (10,9%)

Informativos Telecinco 21h: 786.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 544.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 465.000 (6,1%)

Matinal

Telediario matinal: 158.000 (19,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 237.000 (13,6%)

El Matinal (Telecinco): 96.000 (8,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,6%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,1%), La 2 (3,5%).

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Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).