Capítulo 425
'Valle Salvaje', avance semanal del capítulo 245 del 28 de mayo: Un secreto sale a la luz y arruina los planes de José Luis
Rafael y Alejo se alían para solucionar las deudas familiares mientras el duque se ve obligado a tomar una drástica decisión.
El destino de los protagonistas cambia por completo en el episodio de este jueves en 'Valle Salvaje'. La crisis financiera provocada por Enriqueta obliga a la familia a mover ficha de forma desesperada. Dispuesto a atajar el problema antes de que sea demasiado tarde, Rafael organiza un encuentro de alto nivel con Alejo para hablar cara a cara sobre los pagos pendientes que tienen con su tía. La gravedad de la situación financiera será tal que obligará al duque a tomar una dolorosa e irreversible determinación al respecto.
Ajeno por completo al colapso económico que se le viene encima, José Luis decide centrar sus esfuerzos en el terreno personal. El hombre intenta por todos los medios un acercamiento íntimo con su esposa con el único objetivo de conseguir una reconciliación matrimonial. Sin embargo, todos sus intentos caerán en saco roto: una demoledora noticia acaba de estallar en las calles del pueblo provocando un auténtico terremoto que cambiará las vidas de toda la familia para siempre.
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