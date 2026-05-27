‘Torrente Presidente’ ya tiene fecha en Netflix tras arrasar en los cines españoles

‘Torrente Presidente’ prepara su desembarco en Netflix. La sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura se estrenará en la plataforma en España el próximo 26 de junio, después de su exitoso paso por las salas de cine.

La película llega al streaming tras firmar varios hitos en taquilla, y es que ‘Torrente Presidente’ ha sido el mejor estreno en cines de una película española de los últimos once años, el mejor estreno de una comedia para mayores de 16 años de la historia en España y el cuarto mejor arranque del cine español.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenido de Netflix en España, Portugal y Turquía, asegura que la plataforma no dudó en sumarse al proyecto desde el principio: “No solo por el enorme fenómeno que hay detrás de la saga, sino porque esta historia en particular nos cautivó desde el primer momento y sentimos que era perfecta para el momento que estamos viviendo”.

Santiago Segura también ha celebrado la llegada de la película a Netflix tras su recorrido en cines: “No imaginé cuando preparábamos ‘Torrente Presidente’ que tendría un seguimiento tan brutal del público, casi cuatro millones de personas acudieron a ver la película a los cines”, señala el cineasta, que confía en que ahora la cinta encuentre nuevos espectadores en los hogares.

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En esta nueva entrega, José Luis Torrente es captado por la formación política NOX. El personaje, definido como un ex policía machista, racista y alcohólico, ve en la política una oportunidad para alimentar sus delirios de grandeza. Con esta premisa, Segura recupera a uno de los personajes más conocidos y polémicos del cine español en una historia que ahora amplía su recorrido en Netflix.