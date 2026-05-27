‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 20 de mayo: Álvaro roba las joyas de Begoña y secuestra a Juanito

‘Sueños de libertad’ continúa este miércoles 20 de mayo con un capítulo marcado por un golpe que puede cambiarlo todo en la casa De La Reina. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Pablo y Nieves intentan convencer a Mabel de que se aleje de Salvador al considerarlo una persona peligrosa para ella. Sin embargo, la joven deja claro que no piensa romper con el cantinero. Después, Pablo se encara con Salva y le exige que deje a su hija, mientras Nieves termina aceptando la relación pese a sus recelos.

Eduardo se sincera con Begoña sobre su reencuentro con su hermano y todo lo que ocurrió entre ellos. Ella le anima a reconciliarse y recuperar ese vínculo. En paralelo, Valentina se desahoga con Cloe sobre sus inseguridades con Andrés y empieza a preguntarse si está preparada para seguir adelante con su noviazgo, lo que la lleva a mostrarse de nuevo esquiva con él.

La tensión también crece en la fábrica. Gabriel detecta el enfrentamiento entre Pablo y Damián y decide aprovecharlo para manipular a Salazar. Su objetivo es hacerle creer que, para su tío, él es alguien prescindible en plena crisis de la empresa. Mientras tanto, don Agustín se acerca a Paula para ofrecerle trabajo, aunque ella desconfía de las verdaderas intenciones del párroco.

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En la casa de los De La Reina, Fina se abre con Digna y le revela que Bianca fue su gran amor en Argentina. La fotógrafa reconoce que no sabe si quedarse en Toledo con Marta o regresar a Buenos Aires, donde podría vivir con más libertad. Pero el gran golpe llega al final: Begoña complica el plan de robo al negarse a salir con Beatriz, así que Álvaro engaña a Miguel para conseguir un potente somnífero. Beatriz se lo administra a su jefa y, cuando Begoña se queda dormida, Álvaro entra en la casa, roba las joyas y se lleva al pequeño Juanito.