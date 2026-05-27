Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alexia PutellasFerraz - PSOEHuelga profesoresIsraelCalorBarcelonaVirginia GiuffrePeste porcina
instagramlinkedin

En 'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega, indignada ante una burda estafa que suplanta su identidad y la de su padre, Fernando Ónega: "Son gentuza"

La presentadora de Antena 3 alerta a la audiencia sobre una falsa entrevista junto a Jordi Évole que circula por las redes sociales para promocionar inversiones fraudulentas

Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega en 'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tecnología actual es capaz de suplantar identidades con una facilidad pasmosa, algo que se ha convertido en un auténtico filón para los ciberdelincuentes. Los estafadores utilizan de forma masiva la imagen de rostros muy conocidos de la televisión para promocionar productos milagro o falsas inversiones financieras con el único objetivo de quedarse con el dinero de aquellos ciudadanos que deciden confiar en ellos.

La última víctima de este peligroso método ha sido Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha visto cómo su nombre y su rostro aparecen en una entrevista completamente falsa junto a Jordi Évole. En dicho texto fraudulento, se simula que la periodista promociona una plataforma de inversiones que, para colmo, asegura que su propio padre, el veterano periodista Fernando Ónega, habría puesto en práctica y recomendado públicamente.

Esta estafa no solo ha despertado la indignación de Sonsoles Ónega por el uso ilegítimo de su propia imagen, sino que ha tocado una fibra muy sensible al salpicar directamente el nombre de su padre de forma tan ruin.

Ante la gravedad de los hechos, la periodista ha querido dar un paso al frente de manera contundente para alertar a toda su audiencia y evitar que el público caiga en la trampa.

"Indigna que haya sinvergüenzas que tratan de aprovecharse de esa confianza para cometer una estafa y además tan burda. Si ven este anuncio en las redes sociales, no hagan ni caso, quienes les hablan no son ni Jordi Évole ni Sonsoles. No somos nosotros".

Noticias relacionadas

Harta de ver cómo este tipo de delitos campan a sus anchas por las plataformas digitales sin apenas control, la comunicadora no ha ocultado su tremendo enfado hacia los responsables de esta campaña de suplantación, sentenciándolos de forma tajante: "Son gentuza".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
  2. El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
  3. Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
  4. Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
  5. Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
  6. La gentrificación entra en las aulas de Barcelona: la llegada de hijos de los 'expats' a la escuela pública acelera la brecha entre 'centros ganadores y perdedores
  7. David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
  8. Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano

Sonsoles Ónega, indignada ante una burda estafa que suplanta su identidad y la de su padre, Fernando Ónega: "Son gentuza"

Sonsoles Ónega, indignada ante una burda estafa que suplanta su identidad y la de su padre, Fernando Ónega: "Son gentuza"

Un ataque ruso deja once ucranianos heridos en Odesa

"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez

"Operación PSOE": 4.000 euros al mes a Leire Díez para sabotear a "la UCO patriótica" y los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez

'La sombra del viento' corona su 25 aniversario con una edición ilustrada por Pedro Oyarbide y barra libre de Sugus

'La sombra del viento' corona su 25 aniversario con una edición ilustrada por Pedro Oyarbide y barra libre de Sugus

El juez Pedraz entra en las tripas del PSOE: requiere volcado de mails, registro de entradas e información sobre pagos y viajes

El juez Pedraz entra en las tripas del PSOE: requiere volcado de mails, registro de entradas e información sobre pagos y viajes

Paul McCartney asalta TikTok a los 83 años: "Todas las vías para acceder a la música son buenas"

Paul McCartney asalta TikTok a los 83 años: "Todas las vías para acceder a la música son buenas"

El Comité Paralímpico y Caixabank presentan una nueva edición de Nuestra Próxima Estrella

El Comité Paralímpico y Caixabank presentan una nueva edición de Nuestra Próxima Estrella

La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso

La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso