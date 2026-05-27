Sonsoles Ónega, indignada ante una burda estafa que suplanta su identidad y la de su padre, Fernando Ónega: "Son gentuza"

La tecnología actual es capaz de suplantar identidades con una facilidad pasmosa, algo que se ha convertido en un auténtico filón para los ciberdelincuentes. Los estafadores utilizan de forma masiva la imagen de rostros muy conocidos de la televisión para promocionar productos milagro o falsas inversiones financieras con el único objetivo de quedarse con el dinero de aquellos ciudadanos que deciden confiar en ellos.

La última víctima de este peligroso método ha sido Sonsoles Ónega. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha visto cómo su nombre y su rostro aparecen en una entrevista completamente falsa junto a Jordi Évole. En dicho texto fraudulento, se simula que la periodista promociona una plataforma de inversiones que, para colmo, asegura que su propio padre, el veterano periodista Fernando Ónega, habría puesto en práctica y recomendado públicamente.

Esta estafa no solo ha despertado la indignación de Sonsoles Ónega por el uso ilegítimo de su propia imagen, sino que ha tocado una fibra muy sensible al salpicar directamente el nombre de su padre de forma tan ruin.

Ante la gravedad de los hechos, la periodista ha querido dar un paso al frente de manera contundente para alertar a toda su audiencia y evitar que el público caiga en la trampa.

"Indigna que haya sinvergüenzas que tratan de aprovecharse de esa confianza para cometer una estafa y además tan burda. Si ven este anuncio en las redes sociales, no hagan ni caso, quienes les hablan no son ni Jordi Évole ni Sonsoles. No somos nosotros".

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Harta de ver cómo este tipo de delitos campan a sus anchas por las plataformas digitales sin apenas control, la comunicadora no ha ocultado su tremendo enfado hacia los responsables de esta campaña de suplantación, sentenciándolos de forma tajante: "Son gentuza".