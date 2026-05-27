SON Estrella Galicia Posidonia cumple diez años con una edición secreta para quienes huyen de los festivales

SON Estrella Galicia Posidonia celebrará su décimo aniversario del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera. El festival mantiene intacta su fórmula más reconocible: cartel secreto, aforo muy reducido, escenarios singulares, gastronomía local y una experiencia diseñada para redescubrir la isla desde la música, la naturaleza y la cultura.

La nueva edición reunirá únicamente a 350 personas y combinará regresos de algunos de los artistas y espacios más destacados de su primera década con nuevas incorporaciones y localizaciones inéditas. Las entradas para el público general saldrán a la venta en dos tandas, el 3 y el 10 de junio a las 12:00 horas, mientras que el 28 de mayo habrá una preventa para asistentes de ediciones anteriores.

Durante sus nueve primeras ediciones, Posidonia ha reunido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ, con nombres como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler. También ha servido de escaparate para propuestas emergentes como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos.

El festival ha construido su identidad alrededor de Formentera. En estos años ha impulsado más de 30 rutas por tierra y mar junto a expertos locales, ha recorrido más de 60 kilómetros a pie para conocer el patrimonio de la isla y ha colaborado con iniciativas como Save Posidonia Project. Además, es el único festival del mundo con certificación TRUE Platinum Zero Waste.

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Víctor Mantiñán, director de Activación Iberia en Hijos de Rivera, resume así la esencia del proyecto: “Aunque lo llamamos festival, en realidad ofrece una experiencia muy diferente a la que normalmente asociamos con este tipo de eventos”. Sobre esta edición especial, añade que servirá para “recuperar algunos de los artistas y lugares que más nos han emocionado durante esta década” sin renunciar a nuevas sorpresas.