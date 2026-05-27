Isla secreta
SON Estrella Galicia Posidonia cumple diez años con una edición secreta para quienes huyen de los festivales
La cita volverá a Formentera del 2 al 4 de octubre de 2026 con solo 350 asistentes, cartel sorpresa, gastronomía local y nuevas experiencias en la isla.
SON Estrella Galicia Posidonia celebrará su décimo aniversario del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera. El festival mantiene intacta su fórmula más reconocible: cartel secreto, aforo muy reducido, escenarios singulares, gastronomía local y una experiencia diseñada para redescubrir la isla desde la música, la naturaleza y la cultura.
La nueva edición reunirá únicamente a 350 personas y combinará regresos de algunos de los artistas y espacios más destacados de su primera década con nuevas incorporaciones y localizaciones inéditas. Las entradas para el público general saldrán a la venta en dos tandas, el 3 y el 10 de junio a las 12:00 horas, mientras que el 28 de mayo habrá una preventa para asistentes de ediciones anteriores.
Durante sus nueve primeras ediciones, Posidonia ha reunido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ, con nombres como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler. También ha servido de escaparate para propuestas emergentes como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos.
El festival ha construido su identidad alrededor de Formentera. En estos años ha impulsado más de 30 rutas por tierra y mar junto a expertos locales, ha recorrido más de 60 kilómetros a pie para conocer el patrimonio de la isla y ha colaborado con iniciativas como Save Posidonia Project. Además, es el único festival del mundo con certificación TRUE Platinum Zero Waste.
Víctor Mantiñán, director de Activación Iberia en Hijos de Rivera, resume así la esencia del proyecto: “Aunque lo llamamos festival, en realidad ofrece una experiencia muy diferente a la que normalmente asociamos con este tipo de eventos”. Sobre esta edición especial, añade que servirá para “recuperar algunos de los artistas y lugares que más nos han emocionado durante esta década” sin renunciar a nuevas sorpresas.
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