Así será el nuevo canal de la TDT que quiere convertirse en ‘la séptima’ televisión de España con un rostro de laSexta detrás

El mapa de la televisión española tendrá un nuevo jugador en abierto. El Consejo de Ministros ha adjudicado la nueva licencia nacional de TDT al consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, SIETE, que se ha impuesto en el concurso público frente a Mediaset. La autorización tendrá una duración inicial de 15 años y el canal deberá iniciar sus emisiones en un plazo máximo de seis meses, antes de finales de noviembre de 2026.

El proyecto nace con la intención de no ser solo otro canal más dentro de la TDT. Sus impulsores aspiran a levantar una cadena privada con vocación de competir con las principales generalistas, especialmente en el terreno que hoy ocupan Cuatro y laSexta. La televisión será el gran escaparate de una plataforma multimedia más amplia, pensada para convivir con el consumo digital y abrir espacio a distintos creadores de contenido.

Detrás de SIETE hay cuatro accionistas con un 25% cada uno. Entre los nombres que han trascendido figuran Andrés Varela, Diego Prieto y Adolfo Utor, vinculados al entorno accionarial de PRISA, junto al empresario argentino José Luis Manzano, accionista de la argentina Telefé. El proyecto cuenta además con el asesoramiento de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia y laSexta, mientras que Luis Morales Losada será Production Manager y asumirá la puesta en marcha de la infraestructura de producción.

La programación estará construida sobre contenidos originales, actualidad y directo, aunque la intención no es replicar el modelo clásico de informativos. La nueva cadena apostará por formatos de infoentretenimiento, tertulias y debates, además de espacios vinculados al deporte, la música, la cultura, la cocina o los viajes. También se contempla una estrategia multiplataforma para distribuir contenidos más allá de la emisión tradicional por TDT.

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El otro gran pilar serán los rostros. SIETE quiere atraer a comunicadores reconocibles para que desarrollen sus propios espacios dentro de una línea que se presenta como abierta, plural y sin exclusividad obligatoria. Los nombres se conocerán en los próximos meses, pero la ambición ya está marcada: convertirse en la nueva cadena privada de referencia y pelear por un hueco estable en la televisión generalista española.