Sandra Barneda y Mónica Naranjo rompen el mito de su rivalidad por 'La isla de las tentaciones' en su reencuentro y despejan una duda sobre el futuro del reality

Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero el reencuentro más deseado por los seguidores de 'La isla de las tentaciones' ya se ha producido. Sandra Barneda y Mónica Naranjo han revolucionado las redes sociales al subir un vídeo juntas, simulando estar en el salón de casa a punto de ver el programa. Una íntima charla repleta de confidencias donde han analizado el fenómeno del formato de Telecinco, han destapado anécdotas de las grabaciones y, sobre todo, han zanjado los eternos rumores sobre su supuesta mala relación.

"Y luego para que digan que nos llevamos bien... pero fíjate qué fuerte que nunca nos habíamos encontrado para poder dialogar sobre toda esta magia", comentaba Barneda hacia el final del vídeo. "Y nuestro público tampoco. Yo creo que se lo debíamos también un poco", apuntaba con cariño la cantante.

La verdad sobre el fichaje de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo ha recordado cómo se fraguó su fichaje por la primera e histórica temporada del reality, y cómo la actual presentadora era la primera opción original de la cadena, algo la propia Barneda había desvelado con anterioridad.

"Yo creo que fui la primera por accidente, porque tú no podías. Bueno, y me llamaron y me dijeron 'oye, te vas a la isla'. Pero fue porque tú no podías... Vamos a dejarlo ahí", revelaba Mónica entre risas cómplices con Sandra.

Barneda ha reconocido el enorme mérito que tuvo la artista al ponerse al frente de un formato tan rompedor en aquel momento: "Es de esos saltos al vacío con la carrera que tienes. Un programa que se alejaba mucho de lo que hadías hecho". Naranjo, por su parte, le ha devuelto el halago: "Para mí fue un máster, pero sobre todo un salto al vacío para ti de valiente. Yo no hice grande a 'La isla de las tentaciones', el formato ya era grande. Yo di sentido a la primera temporada, pero ya al final cogió el relevo la profesional".

Las hogueras más impactantes

Ambas han recordado lo duro que es grabar el programa en República Dominicana, rememorando desde las picaduras de los mosquitos hasta las incómodas posturas en el set de las hogueras. Al hablar del mítico grito de "¡Estefaníaaaaa!", Mónica ha confesado lo mal que lo pasó en ese momento con Christofer: "Pensaba que me iba a pegar. Bueno, ¿qué te voy a contar? Tú estás tallada de enseñar imágenes incómodas".

Por su parte, Sandra Barneda se ha abierto en canal sobre cómo le afecta a nivel personal ver las rupturas de los participantes en directo: "Yo es que he llorado mucho y me he visto mucho en cada uno de ellos".

Una duda despejada para el futuro del programa

Durante la conversación, Sandra ha lanzado la pregunta del millón que todos los espectadores se hacen: "¿Y si yo un día lo dejo, tú volverías?". Sin embargo, la respuesta de la intérprete de Sobreviviré ha sido tajante, cerrando la puerta a un posible regreso en el futuro.

"No, porque yo creo que lo que ya se ha vivido, lo que se ha gozado y de lo que se ha aprendido, está bien vivido. Este formato es maravilloso, pero hay muchos que todavía no se han inbentado y nos están esperando", ha zanjado la cantante.

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Para finalizar este encuentro histórico, y tras comprobar que su sintonía sigue intacta a pesar de los años, ambas han querido brindar por el futuro del programa que cambió sus vidas televisivas: "¡Larga vida a 'La isla de las tentaciones'!".