Cómo apuntarse al casting de 'El tunel', el nuevo concurso de RTVE para ganar hasta 150.000 euros

RTVE y Fremantle España ya han abierto el casting para buscar a los futuros protagonistas de 'El túnel: Avanza y gana'. Tras anunciarse la puesta en marcha de este espectacular concurso para el prime time de La 1, el equipo de casting se ha puesto manos a la obra para localizar a personas mayores de 18 años, con rapidez mental, estrategia y, sobre todo, mucha personalidad.

Si estás pensando en probar suerte y optar al suculento premio de hasta 150.000 euros, en YOTELE te desglosamos todo lo que te van a pedir en el formulario oficial de inscripción para que vayas preparando tus respuestas.

Lo primero es acceder al formulario, el cual puedes encontrar en la web de RTVE o pulsando directamente aquí. En él, la productora solicita los siguientes datos:

Paso 1: Datos personales y documentación

Aceptar los términos, condiciones y el uso de datos por parte de Fremantle.

Datos de contacto: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, teléfono y dirección postal completa.

Documentación: Adjuntar el DNI.

Físico y redes: Una o varias fotografías recientes, tu altura, talla de camiseta y los enlaces a tus redes sociales.

Perfil social: Profesión, estado civil y si tienes hijos.

Paso 2: El test de personalidad (Las 21 preguntas)

Para este formato hace falta tener magnetismo ante la cámara. Por ello, el cuestionario incluye 21 preguntas clave para conocer a fondo tu carácter y cómo funcionas bajo presión:

¿Anteriormente has participado en algún otro programa de televisión? ¿Estás ahora mismo en algún proceso de selección o esperando a que te llamen de otro programa o concurso? Descríbete con 3 adjetivos. Descríbete (lo más detallado posible). ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en tu vida? ¿Qué sueño o deseo tienes y no has podido cumplir? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuál es tu mayor pasión? Si tuvieras que decir, "tengo una habilidad o talento" ¿Cuál dirías que es? ¿En qué eres el/la mejor? ¿En qué eres el/la peor? ¿Eres una persona competitiva? ¿Eres una persona indecisa o sueles tener las ideas claras? ¿Eres más de impulsos o de tomar decisiones tranquilamente? ¿Cómo reaccionas cuando te pones nervioso? ¿Cómo reaccionas ante los triunfos? ¿Y ante los fracasos? ¿Por qué te gustaría participar en este concurso? ¿Alguna vez has ganado algo en algún concurso o sorteo? ¿Cuál fue tu premio y qué hiciste con él? ¿Qué harías con el premio del concurso si ganases? ¿Por qué debemos seleccionarte?

Paso 3: El vídeo de presentación

Como viene siendo habitual en los grandes formatos de entretenimiento, el último gran requisito es subir o compartir un vídeo de presentación a través de un enlace de YouTube o Vimeo (puedes ponerlo en modo oculto si no quieres que nadie más lo vea). En esta pieza, el equipo de casting valorará tu soltura, tu telegenia y tu energía.

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Una vez completados todos los campos y adjuntado el material audiovisual, solo tendrás que pulsar en "enviar solicitud" y esperar a que el teléfono suene para entrar de lleno en el espectacular túnel de La 1.