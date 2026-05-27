Paso a paso
Cómo apuntarse al casting de 'El tunel', el nuevo concurso de RTVE para ganar hasta 150.000 euros
Desgranamos paso a paso el cuestionario de Fremantle para encontrar a los participantes de su nuevo gran formato
RTVE y Fremantle España ya han abierto el casting para buscar a los futuros protagonistas de 'El túnel: Avanza y gana'. Tras anunciarse la puesta en marcha de este espectacular concurso para el prime time de La 1, el equipo de casting se ha puesto manos a la obra para localizar a personas mayores de 18 años, con rapidez mental, estrategia y, sobre todo, mucha personalidad.
Si estás pensando en probar suerte y optar al suculento premio de hasta 150.000 euros, en YOTELE te desglosamos todo lo que te van a pedir en el formulario oficial de inscripción para que vayas preparando tus respuestas.
Lo primero es acceder al formulario, el cual puedes encontrar en la web de RTVE o pulsando directamente aquí. En él, la productora solicita los siguientes datos:
Paso 1: Datos personales y documentación
- Aceptar los términos, condiciones y el uso de datos por parte de Fremantle.
- Datos de contacto: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, teléfono y dirección postal completa.
- Documentación: Adjuntar el DNI.
- Físico y redes: Una o varias fotografías recientes, tu altura, talla de camiseta y los enlaces a tus redes sociales.
- Perfil social: Profesión, estado civil y si tienes hijos.
Paso 2: El test de personalidad (Las 21 preguntas)
Para este formato hace falta tener magnetismo ante la cámara. Por ello, el cuestionario incluye 21 preguntas clave para conocer a fondo tu carácter y cómo funcionas bajo presión:
- ¿Anteriormente has participado en algún otro programa de televisión?
- ¿Estás ahora mismo en algún proceso de selección o esperando a que te llamen de otro programa o concurso?
- Descríbete con 3 adjetivos.
- Descríbete (lo más detallado posible).
- ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en tu vida?
- ¿Qué sueño o deseo tienes y no has podido cumplir?
- ¿Cuáles son tus aficiones?
- ¿Cuál es tu mayor pasión?
- Si tuvieras que decir, "tengo una habilidad o talento" ¿Cuál dirías que es?
- ¿En qué eres el/la mejor?
- ¿En qué eres el/la peor?
- ¿Eres una persona competitiva?
- ¿Eres una persona indecisa o sueles tener las ideas claras?
- ¿Eres más de impulsos o de tomar decisiones tranquilamente?
- ¿Cómo reaccionas cuando te pones nervioso?
- ¿Cómo reaccionas ante los triunfos? ¿Y ante los fracasos?
- ¿Por qué te gustaría participar en este concurso?
- ¿Alguna vez has ganado algo en algún concurso o sorteo?
- ¿Cuál fue tu premio y qué hiciste con él?
- ¿Qué harías con el premio del concurso si ganases?
- ¿Por qué debemos seleccionarte?
Paso 3: El vídeo de presentación
Como viene siendo habitual en los grandes formatos de entretenimiento, el último gran requisito es subir o compartir un vídeo de presentación a través de un enlace de YouTube o Vimeo (puedes ponerlo en modo oculto si no quieres que nadie más lo vea). En esta pieza, el equipo de casting valorará tu soltura, tu telegenia y tu energía.
Una vez completados todos los campos y adjuntado el material audiovisual, solo tendrás que pulsar en "enviar solicitud" y esperar a que el teléfono suene para entrar de lleno en el espectacular túnel de La 1.
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