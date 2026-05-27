Leire Martínez, rotunda, se desmarca de Isabel Díaz Ayuso desde México tras su última polémica: "No me representa, se debería disculpar"

Leire Martínez se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera en solitario. Inmersa en una exitosa gira por Latinoamérica tras el lanzamiento de su esperadísimo primer disco de estudio, 'Historias de aquella niña', la artista guipúzcoana ha hecho una parada esta semana en México para ofrecer una serie de conciertos.

Ha sido precisamente durante la ronda de promoción con los medios locales donde un periodista ha sorprendido a la cantante al rescatar la polémica visita que Isabel Díaz Ayuso realizó a tierras aztecas, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid dejó unos sonados titulares defendiendo la figura histórica de Hernán Cortés.

Lejos de esquivar la incómoda pregunta de la prensa mexicana, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha querido ser sumamente clara y desmarcarse por completo del discurso de la líder del PP.

"Creo que Isabel Díaz Ayuso representa a una parte de la sociedad española, no a toda. En concreto, yo te diría que a mí no me representa, y no suscribo ni comparto sus opiniones acerca de México, ni Hernán Cortés".

La artista ha ido un paso más allá a la hora de valorar las palabras de la política madrileña sobre el pasado colonial, tachándolas de inexactas: "Creo que no responde a la verdad ni a la realidad de lo que ocurrió", ha añadido con firmeza. Por ello, y empatizando con el sentir del país que la ha acogido con los brazos abiertos en su gira, Leire ha considerado que estuvo "feo" realizar dichas declaraciones y ha zanjado el asunto de manera contundente: "Se debería disculpar".

Este contundente pronunciamiento llega en un año en el que Leire Martínez está demostrando una espectacular omnipresencia mediática y musical tras su salida de su antiguo grupo. La artista se ha consolidado como uno de los rostros más queridos de nuestra música, algo que quedó patente hace solo unas semanas cuando volvió a brillar con luz propia al presentar, por segundo año consecutivo, los Premios Dial en Tenerife.

Noticias relacionadas

Además, en unas semanas la podremos ver como asesora en 'La Voz Kids', cuando el talent show, que ahora mismo está en emisión, emita su fase de Batallas y Asaltos.