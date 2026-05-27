'La promesa', avance del capítulo 844 del 28 de mayo: Un desamyo y una confesión sacuden los cimientos del palacio

Giro de guion absoluto en la tarde del jueves de 'La Promesa'. El pánico se desata en el palacio con la llegada de una angustiosa carta de la madre de Vera, quien suplica a Simona y Candela que protejan a la joven de las garras de su padre. Las sospechas se quedan cortas cuando el duque de Carril se presenta por sorpresa en La Promesa dispuesto a llevarse a su hija de manera inminente, encontrándose con la rotunda negativa de Alonso.

Mientras tanto, en las dependencias de los sirvientes se vivirán dos momentos que cambiarán el rumbo de la serie. Por un lado, Samuel le confiesa a María Fernández que ha descubierto que Carlo y Estefanía eran novios en el pasado, una revelación tan brutal que provoca que María caiga redonda al suelo víctima de un desmayo fulminante.

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Por otro lado, roto por la culpa y la presión de la gobernanta, Santos termina confesándole a Petra su mayor secreto: fue él quien mató a su propia madre de forma accidental, exculpando por completo a Ricardo de la tragedia. ¿Lo entregará Petra a las autoridades tras escuchar semejante confesión de sangre?