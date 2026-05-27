Henar Álvarez señala la salida de Àngels Barceló en ‘Al cielo con ella’: “Claro que la libertad de expresión se está tocando”

Henar Álvarez arrancó este martes 26 de mayo una nueva entrega de ‘Al cielo con ella’ con un monólogo centrado en la libertad de expresión y en las últimas salidas de figuras mediáticas de sus programas. La presentadora de La 2 conectó lo ocurrido en Estados Unidos con Stephen Colbert y la marcha de Àngels Barceló de la Cadena SER para reflexionar sobre los límites del discurso público.

“Ya no se puede decir nada, lo que pasa es que la gente que se suele quejar de esto no son precisamente las víctimas de esa censura”, empezó diciendo Álvarez. A partir de ahí, recordó la cancelación del programa de Stephen Colbert en la CBS, un cómico que, según señaló, “siempre ha sido bastante crítico con el gobierno de Trump”.

La presentadora también miró a España y mencionó la salida de Àngels Barceló de ‘Hoy por hoy’. “Hemos visto cómo una de las voces más críticas de nuestro periodismo ha dicho que no continuaba al frente de su programa”, afirmó, antes de aludir a las informaciones publicadas en varios medios que apuntaban a supuestas discrepancias editoriales dentro de la emisora.

Álvarez ironizó entonces con algunas quejas públicas sobre la libertad de expresión. “Hay gente quejándose de historias con la libertad de expresión que suenan como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están muy altos, ¡es que no tiene sentido!”, lanzó entre aplausos del público. Después recordó casos como los de Facu Díaz, Héctor de Miguel, Las 6 de la Suiza o el intento de retirar el cómic ‘El niño Jesús no odia a los mariquitas’.

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La cómica cerró el monólogo asegurando que el problema existe, aunque no en los términos en los que algunos lo plantean: “Claro que la libertad de expresión se está tocando, pero no tiene nada que ver con la dictadura woke, que dicen algunos”. Y remató con una idea: “Cuando hay gente que se queja de que hay una censura, en realidad se están quejando de que personas con ideas contrarias a las suyas tengan un micrófono delante”.