‘Tras los focos’, la novela perfecta para los amantes de las estrellas, el cine y la fama

Hay historias que parecen pensadas para quienes disfrutan tanto de una buena comedia romántica como de todo lo que ocurre alrededor de una cámara. ‘Tras los focos’, la primera novela de Rebeca Domenech, llega a las librerías el 28 de mayo de la mano de Grijalbo con una premisa muy reconocible para los amantes de la televisión, el cine y el universo de las celebrities: una periodista con hambre de futuro, un director de cine que evita la exposición pública y una historia que empieza justo cuando todo parecía estar escrito.

La protagonista es Brooke, una joven que se muda a Nueva York con el sueño de trabajar en una revista de moda. También guarda una obsesión muy concreta: Ryan Blake, el misterioso director de sus películas favoritas, al que ha dedicado un blog anónimo en el que analiza su obra plano a plano. Él, en cambio, ha construido su vida lejos de los flashes y prefiere la intimidad del trabajo tras las cámaras. Todo cambia cuando ambos chocan, literalmente, en una cafetería de Manhattan.

La conexión con el mundo audiovisual es directa. ‘Tras los focos’ juega con códigos que cualquier espectador reconoce: la fascinación por las estrellas, el magnetismo de los creadores que nunca se muestran del todo, el poder de una buena imagen pública y esa frontera entre lo que se ve en pantalla y lo que ocurre cuando se apagan las luces.

Rebeca Domenech conoce bien ese terreno. Nacida en Barcelona en 1997, es periodista de moda y ha trabajado en revistas como ‘Vogue’ y ‘¡HOLA!’, además de en agencias de representación. La autora aborda la escritura desde una mirada cinematográfica y entiende las historias como algo que cada persona puede dirigir desde su propia vida.

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Por eso, ‘Tras los focos’ puede funcionar especialmente bien para quienes disfrutan con ficciones como ‘Emily en París’, 'La agencia', ‘The Bold Type’ o las comedias románticas ambientadas en industrias creativas. Tiene Nueva York, periodismo de moda, cine, secretos, alfombras rojas y una protagonista que descubre que la vida real también puede obligarte a improvisar. Una novela para quienes saben que, muchas veces, lo más interesante no está delante de la cámara, sino justo detrás.