'El Hormiguero' altera su escaleta tras el registro de la UCO en la sede del PSOE y retrasa la entrevista de Melody

'El Hormiguero' se saltó esta noche por sorpresa su escaleta y retrasó su entrevista a Melody para dar primero espacio a la actualidad política. Nada más comenzar y después del habitual baile inicial, Pablo Motos dio la bienvenida a los espectadores, pero avisó que la entrada de la invitada se retrasaría por el registro que hoy la UCO ha realizado en la sede del PSOE.

Dicho esto, el presentador se dirigió hacia la mesa donde ya se encontraba Cristina Pardo, habitual colaboradora en la tertulia de los jueves, que ha visitado el programa hoy para explicar lo sucedido en Ferraz: "Se acaba de ir la UCO. Han estado desde las 8:30 de la mañana hasta ahora", dijo en su primera intervención la periodista.

"Han entrado para recabar información porque presuntamente Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez podrían haber tenido comportamientos mafiosos", apuntaba el presentador para que Pardo diera más detalles. "Lo que se está investigando es si en la sede del partido se ideó una trama par obstaculizar todas las investigaciones judiciales que había contra el PSOE o el Gobierno", ha resumido la todavía presentadora de 'Más Vale tarde'.

Noticias relacionadas

La periodista ha explicado con detalle la información que recoge el auto y ha valorado la posición de Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios tras este registro y el calendario judicial que cerca al Gobierno. Por último, Motos despidió a su compañera y en torno a las 22:11 horas dio paso a Melody, que presentó su nuevo single y posteriormente, concedió la entrevista.