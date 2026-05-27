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Borja González, ganador de 'Supervivientes', y su crítica feroz a Hacienda aprovechando la campaña de la Renta y el caso Shakira

El ganador de la edición de 2025 reaviva su particular guerra contra la Agencia Tributaria después de criticar al organismo por los impuestos que tuvo que pagar tras ganar el reality

Borja González en 'Supervivientes'

Borja González en 'Supervivientes' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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Borja González vuelve a la carga contra la Agencia Tributaria. El ganador de 'Supervivientes 2025' ha aprovechado la actual campaña de la declaración de la Renta para lanzar un duro ataque contra el sistema fiscal español, reavivando así la controversia que él mismo generó hace un año cuando denunció públicamente el enorme "sablazo" que sufrió al tributar el premio económico que obtuvo en el reality de Telecinco.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido ha publicado una elaborada pieza titulada "POV: Llega la Renta" que, bajo un formato de escenificación, esconde una feroz crítica institucional. En el vídeo, González retrata la desesperación de un trabajador al que Hacienda (representada por él mismo oculto tras un antifaz) le exige el pago de 66.018 euros. "¿Pero si es todo lo que tengo? Si pagas eso, es que ganas mucho", esgrime la entidad pública en la recreación, reproduciendo una de las frases que más indignan a algunos contribuyentes.

La denuncia del ganador de 'Supervivientes' no se limita únicamente a la desorbitada cuota a pagar, sino que profundiza en su malestar por la gestión y el destino del dinero público. Para ilustrar su indignación, González señala directamente a lo que considera las grandes fugas del sistema a través de dos perfiles muy concretos: 'Charro Ñosa', una trabajadora que cobra íntegramente "en B" pero exige servicios públicos y sanidad de primera calidad, y 'Ninicólas', un joven okupa que se niega a buscar empleo mientras se beneficia del Estado.

Ante la frustración, cuando el protagonista amenaza con dejar de trabajar y empezar a pedir ayudas públicas, la respuesta de la Agencia Tributaria en el vídeo es tajante: "A mí dejad de mandarme youtubers e influencers, que ya me tienen la tasa (llena). Si dejas de trabajar, no puedes hacer nada. ¡A currar!".

Para culminar su embestida contra el fisco, Borja González introduce un último elemento para cuestionar la fiabilidad de la institución. En el tramo final, el personaje que encarna a Hacienda recibe una llamada de urgencia: "¿Qué nos toca pagarle a Shakira? ¿Que no teníamos fundamento? Pues lo que hacemos siempre...".

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Este recado hace referencia directa a los sonados reveses judiciales que ha sufrido la Agencia Tributaria frente a la artista colombiana, cerrando su alegato con una versión retocada del clásico lema institucional que resume a la perfección su postura actual: "Hacienda somos todos... bueno, unos más que otros".

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