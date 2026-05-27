Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' firma su segundo mejor dato histórico

'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a destacar en la noche del martes. El reality de Telecinco subió hasta el 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 855.000 espectadores, liderando de nuevo su franja de emisión.

En Antena 3, 'En tierra lejana' mantuvo su buen rendimiento con un 11,4% de share y 817.000 espectadores. Por su parte, 'Al cielo con ella' alcanzó en La 1 un 8,6% de cuota y congregó a 652.000 espectadores.

La gran sorpresa de la noche estuvo en Cuatro. 'Código 10' se disparó hasta el 9,8% de share y 574.000 espectadores, logrando su segundo mejor dato histórico.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró con la visita de Lolita Flores al firmar un 14,7% de share y 1.720.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' también destacó con Borja Iglesias al alcanzar un 12,1% y 1.396.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.396.000 (12,1%)

Al cielo con ella: 652.000 (8,6%)

Antena 3

El hormiguero: 1.720.000 (14,7%)

En tierra lejana: 817.000 (11,4%)

Telecinco

First dates: 977.000 (8,4%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 855.000 (14,5%)

laSexta

El intermedio: 804.000 (7%)

Cara al show: 347.000 (4,5%)

Cuatro

First dates: 540.000 (5,3%)

Horizonte: 1.129.000 (9,8%)

Código 10: 574.000 (9,8%)

La 2

Trivial pursuit: 510.000 (5,1%)

Cifras y letras: 675.000 (5,9%)

Premios Academia de la Música de España 2026. III Edición: 217.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Me meto en un jardín: 171.000 (4,5%)

La noche en 24h. Portada: 74.000 (3,6%)

Antena 3

En tierra lejana: 233.000 (7,9%)

laSexta

Cara al show: 70.000 (2,5%)

Cuatro

En el punto de mira: 140.000 (8%)

La 2

Cine “Gran Torino”: 89.000 (2,3%)

Conciertos Radio 3: 17.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 722.000 (8,7%)

Valle Salvaje: 716.000 (10,4%)

La Promesa: 894.000 (13,6%)

Malas lenguas: 764.000 (11%)

Aquí la Tierra: 1.016.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.304.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 785.000 (11,3%)

Pasapalabra: 1.525.000 (19,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 645.000 (8,1%)

El diario de Jorge: 600.000 (9,1%)

¡Allá tú!: 790.000 (10,3%)

laSexta

Zapeando: 442.000 (5,2%)

Más vale tarde: 385.000 (5,7%)

laSexta Clave: 435.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 648.000 (8,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 446.000 (6,8%)

La 2

Saber y ganar: 719.000 (8%)

Grandes documentales: 337.000 (4,2%)

Malas lenguas: 479.000 (7,2%)

Sukha: 132.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 171.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 356.000 (18%)

Mañaneros 360: 436.000 (15%)

Mañaneros 360: 863.000 (10,5%)

Antena 3

Espejo público: 297.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 789.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.616.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 183.000 (10,1%)

El programa de AR: 313.000 (14,4%)

Vamos a ver: 384.000 (11,9%)

El precio justo: 547.000 (8,2%)

laSexta

Aruser@s: 312.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 256.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,2%)

Alerta cobra: 34.000 (1,9%)

Alerta cobra: 71.000 (3,2%)

En boca de todos: 283.000 (9,7%)

La 2

Maravillas inmortales de la Tierra: 28.000 (1,6%)

Agrosfera: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 37.000 (1,7%)

La aventura del saber: 31.000 (1,5%)

Las recetas de Julie: 32.000 (1,5%)

El western de La 2 “El halcón y la presa”: 60.000 (1,9%)

El cazador: 108.000 (1,8%)

El cazador: 232.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.234.000 (24%)

Telediario 1: 1.296.000 (13,9%)

Informativos Telecinco 15h: 797.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 616.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 672.000 (8,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.938.000 (19,7%)

Telediario 2: 1.261.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 785.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 2: 468.000 (6,3%)

laSexta Noticias 20h: 451.000 (6%)

Matinal

Telediario matinal: 151.000 (19,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 252.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 99.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,7%), Cuatro (7,5%), laSexta (6%), La 2 (3,7%).

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Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).