Martes 26 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' firma su segundo mejor dato histórico
Telecinco se impone en el prime time mientras Cuatro se dispara con el programa de Nacho Abad y David Alemán.
'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a destacar en la noche del martes. El reality de Telecinco subió hasta el 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 855.000 espectadores, liderando de nuevo su franja de emisión.
En Antena 3, 'En tierra lejana' mantuvo su buen rendimiento con un 11,4% de share y 817.000 espectadores. Por su parte, 'Al cielo con ella' alcanzó en La 1 un 8,6% de cuota y congregó a 652.000 espectadores.
La gran sorpresa de la noche estuvo en Cuatro. 'Código 10' se disparó hasta el 9,8% de share y 574.000 espectadores, logrando su segundo mejor dato histórico.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró con la visita de Lolita Flores al firmar un 14,7% de share y 1.720.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' también destacó con Borja Iglesias al alcanzar un 12,1% y 1.396.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.396.000 (12,1%)
Al cielo con ella: 652.000 (8,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.720.000 (14,7%)
En tierra lejana: 817.000 (11,4%)
Telecinco
First dates: 977.000 (8,4%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 855.000 (14,5%)
laSexta
El intermedio: 804.000 (7%)
Cara al show: 347.000 (4,5%)
Cuatro
First dates: 540.000 (5,3%)
Horizonte: 1.129.000 (9,8%)
Código 10: 574.000 (9,8%)
La 2
Trivial pursuit: 510.000 (5,1%)
Cifras y letras: 675.000 (5,9%)
Premios Academia de la Música de España 2026. III Edición: 217.000 (2,2%)
LATE NIGHT
La 1
Me meto en un jardín: 171.000 (4,5%)
La noche en 24h. Portada: 74.000 (3,6%)
Antena 3
En tierra lejana: 233.000 (7,9%)
laSexta
Cara al show: 70.000 (2,5%)
Cuatro
En el punto de mira: 140.000 (8%)
La 2
Cine “Gran Torino”: 89.000 (2,3%)
Conciertos Radio 3: 17.000 (1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 722.000 (8,7%)
Valle Salvaje: 716.000 (10,4%)
La Promesa: 894.000 (13,6%)
Malas lenguas: 764.000 (11%)
Aquí la Tierra: 1.016.000 (12,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.304.000 (15%)
Y ahora, Sonsoles: 785.000 (11,3%)
Pasapalabra: 1.525.000 (19,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 645.000 (8,1%)
El diario de Jorge: 600.000 (9,1%)
¡Allá tú!: 790.000 (10,3%)
laSexta
Zapeando: 442.000 (5,2%)
Más vale tarde: 385.000 (5,7%)
laSexta Clave: 435.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 648.000 (8,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 446.000 (6,8%)
La 2
Saber y ganar: 719.000 (8%)
Grandes documentales: 337.000 (4,2%)
Malas lenguas: 479.000 (7,2%)
Sukha: 132.000 (1,9%)
Trivial pursuit: 171.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 356.000 (18%)
Mañaneros 360: 436.000 (15%)
Mañaneros 360: 863.000 (10,5%)
Antena 3
Espejo público: 297.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 789.000 (16,7%)
La ruleta de la suerte: 1.616.000 (21,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 183.000 (10,1%)
El programa de AR: 313.000 (14,4%)
Vamos a ver: 384.000 (11,9%)
El precio justo: 547.000 (8,2%)
laSexta
Aruser@s: 312.000 (14,6%)
Al rojo vivo: 256.000 (7,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 16.000 (1,2%)
Alerta cobra: 34.000 (1,9%)
Alerta cobra: 71.000 (3,2%)
En boca de todos: 283.000 (9,7%)
La 2
Maravillas inmortales de la Tierra: 28.000 (1,6%)
Agrosfera: 23.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 37.000 (1,7%)
La aventura del saber: 31.000 (1,5%)
Las recetas de Julie: 32.000 (1,5%)
El western de La 2 “El halcón y la presa”: 60.000 (1,9%)
El cazador: 108.000 (1,8%)
El cazador: 232.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.234.000 (24%)
Telediario 1: 1.296.000 (13,9%)
Informativos Telecinco 15h: 797.000 (8,6%)
Noticias Cuatro 1: 616.000 (8,6%)
laSexta Noticias 14h: 672.000 (8,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.938.000 (19,7%)
Telediario 2: 1.261.000 (13%)
Informativos Telecinco 21h: 785.000 (8,2%)
Noticias Cuatro 2: 468.000 (6,3%)
laSexta Noticias 20h: 451.000 (6%)
Matinal
Telediario matinal: 151.000 (19,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 252.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 99.000 (8,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,7%), Cuatro (7,5%), laSexta (6%), La 2 (3,7%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
- El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
- Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
- La gentrificación entra en las aulas de Barcelona: la llegada de hijos de los 'expats' a la escuela pública acelera la brecha entre 'centros ganadores y perdedores
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
- El refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes escondido entre las montañas del Pirineo catalán