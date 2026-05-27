Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferraz - PSOEAlexia PutellasHuelga profesoresJonathan AndicZapateroReal MadridRosalíaCalorNaturgyRodaliesCalendario huelga profesores
instagramlinkedin

Martes 26 de mayo

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' firma su segundo mejor dato histórico

Telecinco se impone en el prime time mientras Cuatro se dispara con el programa de Nacho Abad y David Alemán.

María Lamela y David Aleman

María Lamela y David Aleman / Mediaset

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a destacar en la noche del martes. El reality de Telecinco subió hasta el 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 855.000 espectadores, liderando de nuevo su franja de emisión.

En Antena 3, 'En tierra lejana' mantuvo su buen rendimiento con un 11,4% de share y 817.000 espectadores. Por su parte, 'Al cielo con ella' alcanzó en La 1 un 8,6% de cuota y congregó a 652.000 espectadores.

La gran sorpresa de la noche estuvo en Cuatro. 'Código 10' se disparó hasta el 9,8% de share y 574.000 espectadores, logrando su segundo mejor dato histórico.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró con la visita de Lolita Flores al firmar un 14,7% de share y 1.720.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' también destacó con Borja Iglesias al alcanzar un 12,1% y 1.396.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.396.000 (12,1%)

Al cielo con ella: 652.000 (8,6%)

Antena 3

El hormiguero: 1.720.000 (14,7%)

En tierra lejana: 817.000 (11,4%)

Telecinco

First dates: 977.000 (8,4%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 855.000 (14,5%)

laSexta

El intermedio: 804.000 (7%)

Cara al show: 347.000 (4,5%)

Cuatro

First dates: 540.000 (5,3%)

Horizonte: 1.129.000 (9,8%)

Código 10: 574.000 (9,8%)

La 2

Trivial pursuit: 510.000 (5,1%)

Cifras y letras: 675.000 (5,9%)

Premios Academia de la Música de España 2026. III Edición: 217.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Me meto en un jardín: 171.000 (4,5%)

La noche en 24h. Portada: 74.000 (3,6%)

Antena 3

En tierra lejana: 233.000 (7,9%)

laSexta

Cara al show: 70.000 (2,5%)

Cuatro

En el punto de mira: 140.000 (8%)

La 2

Cine “Gran Torino”: 89.000 (2,3%)

Conciertos Radio 3: 17.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 722.000 (8,7%)

Valle Salvaje: 716.000 (10,4%)

La Promesa: 894.000 (13,6%)

Malas lenguas: 764.000 (11%)

Aquí la Tierra: 1.016.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.304.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 785.000 (11,3%)

Pasapalabra: 1.525.000 (19,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 645.000 (8,1%)

El diario de Jorge: 600.000 (9,1%)

¡Allá tú!: 790.000 (10,3%)

laSexta

Zapeando: 442.000 (5,2%)

Más vale tarde: 385.000 (5,7%)

laSexta Clave: 435.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 648.000 (8,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 446.000 (6,8%)

La 2

Saber y ganar: 719.000 (8%)

Grandes documentales: 337.000 (4,2%)

Malas lenguas: 479.000 (7,2%)

Sukha: 132.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 171.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 356.000 (18%)

Mañaneros 360: 436.000 (15%)

Mañaneros 360: 863.000 (10,5%)

Antena 3

Espejo público: 297.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 789.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.616.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 183.000 (10,1%)

El programa de AR: 313.000 (14,4%)

Vamos a ver: 384.000 (11,9%)

El precio justo: 547.000 (8,2%)

laSexta

Aruser@s: 312.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 256.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,2%)

Alerta cobra: 34.000 (1,9%)

Alerta cobra: 71.000 (3,2%)

En boca de todos: 283.000 (9,7%)

La 2

Maravillas inmortales de la Tierra: 28.000 (1,6%)

Agrosfera: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 37.000 (1,7%)

La aventura del saber: 31.000 (1,5%)

Las recetas de Julie: 32.000 (1,5%)

El western de La 2 “El halcón y la presa”: 60.000 (1,9%)

El cazador: 108.000 (1,8%)

El cazador: 232.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.234.000 (24%)

Telediario 1: 1.296.000 (13,9%)

Informativos Telecinco 15h: 797.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 616.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 672.000 (8,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.938.000 (19,7%)

Telediario 2: 1.261.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 785.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 2: 468.000 (6,3%)

laSexta Noticias 20h: 451.000 (6%)

Matinal

Telediario matinal: 151.000 (19,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 252.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 99.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,7%), Cuatro (7,5%), laSexta (6%), La 2 (3,7%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
  2. Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
  3. Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
  4. Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
  5. La gentrificación entra en las aulas de Barcelona: la llegada de hijos de los 'expats' a la escuela pública acelera la brecha entre 'centros ganadores y perdedores
  6. David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
  7. Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano
  8. El refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes escondido entre las montañas del Pirineo catalán

La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal

La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' firma su segundo mejor dato histórico

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera y 'Código 10' firma su segundo mejor dato histórico

Pedro Sánchez mantiene este miércoles su primera reunión con el papa León XIV

Pedro Sánchez mantiene este miércoles su primera reunión con el papa León XIV

Logística de última milla que transforma las ciudades desde la inclusión y la sostenibilidad

Logística de última milla que transforma las ciudades desde la inclusión y la sostenibilidad

Costa Adeje: tiempo para todo, tiempo para ti

Costa Adeje: tiempo para todo, tiempo para ti

Un vídeo de una caída previa de Isak Andic emerge como nueva pieza clave en la investigación

Un vídeo de una caída previa de Isak Andic emerge como nueva pieza clave en la investigación

¿Te consideras un turista respetuoso? Entonces eres respeturista

¿Te consideras un turista respetuoso? Entonces eres respeturista

El magnate Bill Gates, sobre qué puestos de trabajo seguirán existiendo pese a la irrupación de la IA

El magnate Bill Gates, sobre qué puestos de trabajo seguirán existiendo pese a la irrupación de la IA