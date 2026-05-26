Marta Flich y su alegato sobre la investigación a Zapatero en 'Directo al grano': "Si es culpable que pague por ello pero, ¿y si es inocente?"

Marta Flich ha arrancado hoy 'Directo al grano', con un monólogo editorial que no ha dejado a nadie indiferente. Con el foco mediático puesto sobre la investigación judicial que salpica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero - que esta mañana ha dado pie al show de Cristóbal Soria - la presentadora ha querido abrir el espacio lanzando una profunda reflexión sobre el sentir de la calle, el peso de la opinión pública y las reglas del juego democrático.

"Me gustaría decir algo. A ver, la decepción no es un delito. Repito: la decepción NO ES UN DELITO", comenzaba diciendo Flich de forma tajante. "Duele, pica, revuelve el estómago y amarga, pero no es delito". Sin embargo, la periodista no ha ocultado el evidente impacto político que este caso está teniendo en la sociedad: "Sí que influye en el estado anímico e inmoviliza hoy una parte importante de la izquierda en este país".

Consciente del bombardeo informativo de los últimos días, Flich ha analizado la necesidad casi ansiosa de la audiencia por encontrar respuestas inmediatas ante el goteo de informaciones: "Corremos a que nos interpreten los datos del sumario, que nos desgranen cada página. Todo lo que estamos conociendo estos días genera un impacto brutal y moldea una opinión, una percepción pública instantánea".

A pesar del ruido, la presentadora ha querido poner los pies en el suelo respecto a los tiempos de la justicia: "La realidad es que el proceso judicial está todavía en pañales, es muy embrionario. Queremos dictar sentencia ya. Pero eso no va a pasar. De hecho, pasarán años antes de que un juez determine si Zapatero es inocente o, si se demuestra lo contrario, culpable".

Flich ha empatizado con el espectador al reconocer que es "humano" querer saber detalles morbosos como "cuánto valen las joyas de Zapatero" o "cuánto dinero tiene", pero ha recordado que el Código Penal no se rige por impulsos emocionales. "La presunción de inocencia y el derecho a recibir una información veraz sí es un derecho recogido en la Constitución Española", ha sentenciado.

Más allá del recorrido judicial, la conductora de 'Directo al grano' ha aprovechado para abrir un "melón muy interesante" que marcará la agenda del programa: la necesidad de regular la actividad de los expresidentes del Gobierno.

"En cuanto podamos lo vamos a preguntar a Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y, por supuesto, a José Luis Rodríguez Zapatero", ha anunciado Flich, lanzando una pregunta al aire cargada de ironía: "¿O solo hay que regularlo en los expresidentes cuyo votante se pueda sentir decepcionado?".

Para cerrar su aplaudido speech, Marta Flich ha querido blindar la línea editorial de su nuevo formato de actualidad, prometiendo rigor a los espectadores: "Desde este programa os informaremos desde la honestidad más absoluta y con la pluralidad de todos nuestros analistas".

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Y ha concluido con una dicotomía que invita a la prudencia colectiva: "Si Zapatero es culpable, que pague por ello y que le caiga todo el peso de la ley. Pero ¿y si es inocente? ¿Qué pasará si es inocente?".