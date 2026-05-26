'Valle Salvaje', avance del capítulo 424 del 27 de mayo: Enrique destapa la caja de los truenos y va directa a por Rafael

Giro de tuercas definitivo en el capítulo de este miércoles en 'Valle Salvaje'. Harta de intermediarios y de juegos de sombras, Enriqueta decide pasar al ataque definitivo. La mujer localiza a Rafael y le pone las cartas sobre la mesa de forma implacable, revelándole sin tapujos la millonaria deuda económica que José Luis ha contraído con ella. Esta magistral jugada dejará a Hernando completamente desarmado y sin margen de maniobra cuando intente volver a manipularla.

Por otra parte, la emoción se apoderará de la casa de la mano del pequeño Pedrito. El niño abrirá su corazón ante Leonor al hablar con una ternura infinita sobre Adriana, un emotivo momento que conmoverá profundamente a la mujer y la hará replantearse muchas cosas. Pero el verdadero vuelco del día llegará cuando Rosalía sorprenda a su propia hermana al comunicarle la drástica decisión final que ha tomado respecto a María. Las cartas ya están echadas, pero ¿qué destino le espera realmente a la muchacha a partir de ahora?