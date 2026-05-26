Uteca redobla su ofensiva por la publicidad del Mundial 2026 y demandará a RTVE por "competencia desleal"

La tensión entre la televisión pública y las cadenas privadas ha saltado definitivamente por los aires a las puertas del gran evento futbolístico del año. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha anunciado de forma oficial que presentará próximamente una demanda mercantil contra RTVE por "competencia desleal" debido a la comercialización publicitaria ligada al Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Este movimiento estratégico llega apenas unas horas después de que el sector privado sufriera un importante revés judicial. El Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid ha desestimado de forma íntegra las medidas cautelares que solicitaba la patronal para paralizar de inmediato la venta de estos espacios comerciales. Aunque desde la corporación pública se ha celebrado esta decisión como un rotundo respaldo a su estrategia, las cadenas privadas ya han avisado de que esto no ha hecho más que empezar.

El núcleo de la batalla legal se centra en la venta de los denominados spots de patrocinadores no oficiales del torneo. UTECA argumenta firmemente que RTVE está llevando a cabo una "comercialización publicitaria sin límites" que vulnera directamente la Ley de Financiación de 2009, la norma histórica que eliminó la publicidad convencional de la televisión pública.

Desde las privadas recuerdan que dicha ley obligó a TVE a retirarse del mercado comercial a cambio de financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado y de las aportaciones económicas de los propios operadores privados (quienes pagan una tasa del 3% de sus ingresos). Consideran que la pública lleva años estirando "las excepciones" de los patrocinios culturales y deportivos para arañar ingresos en un terreno que afecta de forma directa al bolsillo de las cadenas comerciales, cuya única vía de supervivencia es el mercado publicitario.

Lejos de amedrentarse por la negativa del juez a suspender la captación de anunciantes antes de que ruede el balón, la asociación de las privadas ha querido rebajar el alcance de la victoria de RTVE. En su comunicado, aclaran que el auto judicial "únicamente afecta a las medidas cautelares previas y no prejuzga el fondo del asunto".

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Según defiende la patronal, la desestimación de estas medidas provisionales "solo obliga a esperar a la sentencia final para la reparación del daño económico ocasionado por esa práctica de RTVE", abriendo la puerta a exigir millonarias indemnizaciones en el futuro si la justicia les termina dando la razón.