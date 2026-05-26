‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy martes 19 de mayo: Fina oculta a Marta la llamada de Bianca

‘Sueños de libertad’ continúa este martes 19 de mayo con un capítulo marcado por planes desesperados, viejas rencillas y secretos que empiezan a salir a la luz. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Beatriz sigue buscando la forma de conseguir el dinero que le exige Álvaro. Él no está convencido de robar las joyas de Begoña, pero termina aceptando si ella le promete que después se marchará con él. Tras un enfrentamiento entre ambos, Beatriz parece dispuesta a seguir adelante y le explica cómo debe actuar para que el plan salga bien.

Mientras tanto, Damián aconseja a Tasio que no vaya a buscar a Carmen a casa de su madre para evitar nuevas sospechas. El empresario también se reúne en la Industrial con Federico Vidal, hermano de Eduardo, lo que provoca un reencuentro incómodo con el pasado del chófer y deja claro que entre ellos todavía hay muchas cuentas pendientes.

Don Agustín visita a Pablo Salazar para hablar con él sobre Nieves y se queda sorprendido al descubrir que finalmente no se ha marchado a Tarragona. Por su parte, Mabel le cuenta a su hermano el pasado delictivo de Salva. Miguel escucha la historia del cantinero y decide apoyarlo, mientras Mabel termina aceptando retomar su relación con él.

La situación en la fábrica también se complica. Damián acude para mostrar su apoyo a los trabajadores ante el cierre, pero se encuentra con un Pablo muy esquivo y hostil. La tensión entre ambos despierta las sospechas de Gabriel, que intenta sonsacarle a Miguel qué ha ocurrido. Todo sucede mientras algunos empleados empiezan a dimitir antes de ser despedidos.

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Además, Pablo advierte a Nieves tras enterarse de que Salva estuvo en la cárcel y le cuenta toda la verdad sobre el novio de su hija. En paralelo, Digna confiesa a Fina que recibió la llamada de Bianca. La fotógrafa, sin embargo, decide ocultárselo a Marta y le miente asegurando que se trataba de una compañera de trabajo.