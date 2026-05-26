Primicia YOTELE
Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
La plataforma atribuye lo ocurrido a un fallo operativo con un proveedor externo y descarta que hubiera una decisión editorial detrás.
Movistar Plus+ ha explicado lo ocurrido después de que Cuatro desapareciera temporalmente de su plataforma durante la emisión especial de ‘Horizonte’. El incidente se produjo este lunes por la noche, mientras Iker Jiménez y Carmen Porter abordaban las novedades de la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, y provocó numerosas quejas de espectadores en redes sociales.
La desaparición del canal fue comentada en directo por el propio programa. Carmen Porter alertó de que “ha desaparecido todo el canal Cuatro en la plataforma de la App de Movistar Plus+”, mientras Iker Jiménez pedía una explicación al ver que los espectadores seguían avisando de la incidencia. “Debe de ser un error”, apuntó el presentador en pleno directo, mientras Carmen Porter y algunos de sus colaboradores apuntaban a una posible conspiración por el tema tratado en el programa.
El fallo afectó a la disponibilidad de Cuatro dentro de Movistar Plus+, aunque el canal siguió pudiendo verse por la señal tradicional de televisión. Varios usuarios compartieron capturas en X preguntando por qué Cuatro no aparecía en la plataforma justo durante la emisión de ‘Horizonte’, lo que alimentó las especulaciones durante la noche.
Según ha sabido YOTELE en primicia, Movistar Plus+ atribuye la incidencia a un fallo técnico ajeno a cualquier decisión editorial. “Ha sido un problema operativo con un proveedor externo cuyo proceso de actualización de información del canal Cuatro ha fallado y ha dejado el canal inhabilitado temporalmente, pero ya está solucionado”, explican fuentes de la plataforma.
La emisión especial del programa de Cuatro terminó registrando uno de sus mejores datos de la temporada, con un 10,4% de cuota y 870.000 espectadores en prime time. Movistar Plus+ insiste ahora en que la incidencia fue puntual, técnica y ya está resuelta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta hoy 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos