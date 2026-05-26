Marc Giró vuelve a laSexta tras su inesperado parón y después de ser invitado VIP en el concierto de Bad Bunny

Vuelta a la normalidad en laSexta, que recupera 'Cara al Show' para este mismo martes, 26 de mayo, tras verse obligada a congelar su emisión la semana pasada debido a la histórica imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que obligó a programar de urgencia un especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor. Una estrategia que se repitió ayer lunes con un segundo especial.

Así, showman catalán recupera su franja habitual en la cadena (justo después de 'El Intermedio') y reactiva de lleno uno de los duelos catódicos más morbosos de la temporada: su cara a cara directo contra su principal rival en la televisión pública, el espacio 'Al cielo con ella' conducido por Henar Álvarez en La 1 de RTVE.

Tras el parón forzoso de siete días, la cadena satélite de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la vuelta por todo lo alto mostrando en pantalla a los rostros que protagonizarán esta entrega. Si la trepidante actualidad política no vuelve a obligar a los despachos de San Sebastián de los Reyes a cambiar la escaleta a última hora, Marc Giró recibirá en su divertido plató a las reconocidas actrices Inma Cuesta y Anna Castillo, además de contar con la siempre impredecible y desternillante sección de Yolanda Ramos.

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En el resto de cadenas, 'Al cielo con ella', 'Supervivientes', 'En tierra lejana' y 'Código 10' mantienen su emisión habitual y serán competidores del regreso de 'Cara al Show'.