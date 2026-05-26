Marc Giró se propone "arreglar España" en 'Cara al Show' con una delirante propuesta sobre la nacionalidad y un nuevo colectivo: "LGTBIQ+E"

Marc Giró ha decidido que, ya que nadie parece encontrar soluciones a los grandes debates patrios, le toca a él ponerse a los mandos. El presentador ha arrancado la última entrega de 'Cara al Show' dispuesto a "arreglar España" desde su monólogo inicial, y lo ha hecho lanzando una propuesta "brillante" que ha desatado las carcajadas del público: cruzar los datos de las personas migrantes que quieren obtener la nacionalidad española —"que hay gente pa' to'", apuntaba con su habitual ironía— con los de aquellos españoles que desean renunciar a ella.

"Así pues, cada español que quisiera dejar de serlo, cedería su nacionalidad a una persona inmigrante que quisiera o necesitara convertirse en española", resumía Giró con la solemnidad propia de un funcionario visionario.

Para el conductor del espacio, existe "una contradicción" bastante curiosa en la política actual: "La ultraderecha no quiere reconocer como españoles a personas que lo necesitan de verdad, pero tampoco parece muy dispuesta a dejar marchar a quienes consideran que ser español es un yugo". ¿La solución de Marc? "Que cada independentista —catalán, vasco, gallego, da igual— ceda su nacionalidad española a una persona migrante que sí que necesite o quiera ser español". De esta manera, tranquilizaba el presentador, "el número de españoles no decaería". Todo perfectamente equilibrado.

En este particular reparto de carnés ha entrado en juego un perfil muy concreto: el del "conjunto de españoles" que, directamente, ya no necesita serlo "porque va de sobrao". Para ilustrarlo, el programa ha dado paso a 'Casilda Luzón de Guevara', una aristócrata imaginaria dispuesta a renunciar a su "prioridad nacional" por pura generosidad, ya que ella "lo tiene todo por la privada".

"No utilizo la Sanidad Pública", presumía el personaje, explicando que sus hijos estudian fuera, vive viajando y que el médico le ha prohibido el jamón ibérico por el colesterol y las sevillanas por las rodillas: "¿Qué sentido tiene ahora seguir siendo española si no puedes comer jamón ni bailar sevillanas?", se preguntaba con dramatismo. Por no tener, Casilda no tiene ya ni nieve en invierno: "En España no hay nieve, y no por la crisis climática, sino porque Pedro Sánchez la ha quitado". La guinda de su delirante intervención llegaba al confesar su último estado: "Y además, estoy embarazada en Michigan".

Pero Marc Giró no se ha conformado con resolver el asunto migratorio y ha querido abordar otro de los grandes discursos de la agenda política: la supuesta discriminación hacia los españoles. "Mucha gente a la izquierda no quiere hablar de este problema ni responsabilizarse de esto, pero según la ultraderecha, muchos españoles se sienten discriminados y eso no puede ser", anunciaba muy serio.

Fiel a su estilo, el presentador ha decidido que ningún colectivo debe quedarse sin representación, por lo que ha optado por ampliar el conocido acrónimo LGTBIQ+ sumándole una "E" de "español". "Estamos con ellos. Aquí siempre hay espacio para luchar juntes ante cualquier opresión. ¡Españoles, vuestra luchi es nuestra luchi!", proclamaba eufórico.

"A partir de ahora defenderemos a cualquiera que vaya por la calle y escuche eso de 'no te muestres tan español en público' o 'una cosa es que seas español y otra que se te note'".

Noticias relacionadas

Para rematar, Giró ha culminado el monólogo mostrando la bandera oficial que ha diseñado para este nuevo colectivo. Mientras un miembro del programa ataviado con trajes regionales la ondeaba con fuerza en el plató de 'Cara al Show', el presentador y la aristócrata Casilda celebraban la "revolución" bailando un pasodoble por todo lo alto.