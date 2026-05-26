Marc Giró y Henar Álvarez se baten en un nuevo duelo: ¿quiénes son los invitados de 'Cara al show' y 'Al cielo con ella' este martes 26 de mayo?

La noche del martes vuelve a enfrentar a dos de las apuestas más personales del prime time. ‘Cara al show’, el formato de Marc Giró en laSexta, y ‘Al cielo con ella’, el programa de Henar Álvarez en La 1, competirán de nuevo con una potente lista de invitados. Esta vez, el duelo reunirá a Inma Cuesta, Anna Castillo, Luis Tosar y Mara Torres.

En laSexta, ‘Cara al show’ estrenará este martes 26 de mayo una nueva entrega a partir de las 23:00 horas. Marc Giró recibirá a Inma Cuesta, que acudirá al programa para hablar de Candela, su personaje en ‘Berlín y la dama del armiño’. La actriz también compartirá su pasión por la pintura y sorprenderá en plató mostrando su talento con el tambor.

La segunda invitada de la noche será Anna Castillo, que presentará la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’. Durante su visita, la actriz recordará algunas anécdotas del rodaje, hablará de sus últimas mudanzas y participará en un juego para poner a prueba su memoria. Además, Yolanda Ramos regresará con su sección, una de las piezas más reconocibles del formato por su tono surrealista.

Frente a esta entrega, ‘Al cielo con ella’ contará con Luis Tosar y Mara Torres como invitados principales. El actor gallego repasará junto a Henar Álvarez su trayectoria en el cine, su implicación en distintas causas sociales y uno de sus últimos proyectos, ‘El Homenaje’. Con tres Premios Goya y una carrera marcada por personajes de gran intensidad, Tosar será uno de los grandes reclamos de la noche en La 1.

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Mara Torres también se sentará en el sofá de Henar para hablar de radio, televisión y literatura. La periodista, actual voz de ‘El Faro’ en la SER y antiguo rostro de ‘La 2 Noticias’, presentará su libro ‘Recuérdame bailando’, una historia real sobre pérdida, amor entre hermanas y prevención del suicidio. La entrega contará además con el regreso de Ana Morgade y Rubén Avilés, que completarán la noche con sus secciones habituales.