Capítulo 843
'La promesa', avance del capítulo 843 del 27 de mayo: Pía, a la desesperada, envía una carta a Curro para descubrir toda la verdad
Lorenzo pasa a la acción y arrincona a Leocadia tras su infidelidad, mientras la investigación de Samuel avanza con paso firme.
El drama y los secretos a voces marcan el capítulo de este miércoles en 'La Promesa'. En el servicio, Teresa intenta hacer recapacitar a Pía sobre su errática actitud; un solo fallo más y Cristóbal la pondrá en la calle, dejándola sin recursos para cuidar de su hijo. Acorralada por la situación, el ama de llaves toma una decisión extrema: escribir una carta de su puño y letra dirigida a Curro para confesarle toda la verdad sobre el asesinato de Jana.
Paralelamente, la investigación de Samuel y María Fernández para desenmascarar el pasado de Carlo y Estefanía avanza a pasos agigantados. Samuel le mete prisa a su compañera tras confirmarle que se va a entrevistar con un habitante del pueblo que conoce la verdadera relación de la misteriosa pareja.
En la planta noble, las tensiones de alcoba estallan por completo. Martina termina discutiendo fuertemente con Jacobo tras enterarse Adriano de que ella solo le ayudaba por pura "pena". Al mismo tiempo, Lorenzo ejecuta su jugada maestra y aborda directamente a Leocadia, confesándole que sabe perfectamente lo que ocurrió entre ella y Cristóbal. La sombra del chantaje vuelve a planear sobre el palacio.
- Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
- ¿Dónde es fiesta hoy 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- El refugio de Gerard Piqué en Catalunya: un pueblo de 400 habitantes escondido entre las montañas del Pirineo catalán
- Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible