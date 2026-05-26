'La promesa', avance del capítulo 843 del 27 de mayo: Pía, a la desesperada, envía una carta a Curro para descubrir toda la verdad

El drama y los secretos a voces marcan el capítulo de este miércoles en 'La Promesa'. En el servicio, Teresa intenta hacer recapacitar a Pía sobre su errática actitud; un solo fallo más y Cristóbal la pondrá en la calle, dejándola sin recursos para cuidar de su hijo. Acorralada por la situación, el ama de llaves toma una decisión extrema: escribir una carta de su puño y letra dirigida a Curro para confesarle toda la verdad sobre el asesinato de Jana.

Paralelamente, la investigación de Samuel y María Fernández para desenmascarar el pasado de Carlo y Estefanía avanza a pasos agigantados. Samuel le mete prisa a su compañera tras confirmarle que se va a entrevistar con un habitante del pueblo que conoce la verdadera relación de la misteriosa pareja.

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En la planta noble, las tensiones de alcoba estallan por completo. Martina termina discutiendo fuertemente con Jacobo tras enterarse Adriano de que ella solo le ayudaba por pura "pena". Al mismo tiempo, Lorenzo ejecuta su jugada maestra y aborda directamente a Leocadia, confesándole que sabe perfectamente lo que ocurrió entre ella y Cristóbal. La sombra del chantaje vuelve a planear sobre el palacio.