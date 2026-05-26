La Justicia frena a UTECA y permite a RTVE seguir comercializando la publicidad del Mundial 2026

RTVE gana el primer asalto judicial en la batalla abierta por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026. La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid nº 19 ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por UTECA, la patronal de las televisiones privadas, que pretendía paralizar la comercialización publicitaria de la competición por parte de la corporación pública.

El auto concluye que “no ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por UTECA frente a RTVE”, lo que permite a la radiotelevisión pública mantener, por ahora, su estrategia comercial vinculada al Mundial. La resolución supone un revés para las cadenas privadas, que habían acudido a los tribunales para intentar frenar la venta de espacios publicitarios ligados al evento.

La decisión judicial tiene en cuenta los criterios previos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. RTVE venía defendiendo que su actuación se ajustaba al marco legal y contractual aplicable, mientras que UTECA sostenía que la corporación no podía comercializar publicidad más allá de los patrocinadores oficiales incluidos en los derechos de retransmisión.

El juzgado tampoco aprecia la urgencia necesaria para adoptar las cautelares planteadas por los operadores privados por una supuesta infracción de la Ley de Competencia Desleal. Según la resolución, los argumentos de UTECA no tienen la contundencia suficiente para justificar una intervención inmediata que habría afectado de lleno a la planificación comercial de RTVE.

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Con este auto, la corporación pública queda respaldada en su interpretación de que puede explotar determinados formatos de patrocinio y comunicaciones comerciales asociadas al Mundial. La guerra, sin embargo, no queda necesariamente cerrada, ya que UTECA ya había planteado esta vía cautelar como paso previo dentro de un conflicto más amplio por el papel de RTVE en el mercado publicitario vinculado a grandes eventos deportivos.