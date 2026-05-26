Respuesta clara
Javier Ruiz se defiende de las críticas por su análisis del caso Zapatero: “Campañas de acoso mediático”
El presentador de ‘Mañaneros 360’ ha respondido en redes tras ser señalado por su explicación del informe de la UDEF sobre el expresidente.
Javier Ruiz vuelve a estar en el centro de la polémica por la cobertura que ‘Mañaneros 360’ está haciendo de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de que el Consejo de Informativos de TVE abriera una investigación por el tratamiento del caso en el programa, el presentador ha reaccionado ahora a las críticas recibidas en redes sociales por su análisis del informe de la UDEF.
El periodista ha publicado un mensaje en X para denunciar que se estaban difundiendo fragmentos de su intervención fuera de contexto. “Para los que copian y pegan solo para MANIPULAR. Frente a quienes sacan de contexto informaciones completas y frente a las campañas de acoso mediático... Programa completo”, escribió, junto al corte íntegro de su explicación y el enlace al espacio en RTVE Play.
La controversia nace de la intervención en la que Ruiz repasó lo que definió como “agujeros” del informe policial. El primero, según explicó, estaría relacionado con la supuesta comisión de 10.000 euros a Julián Mateos Aparicio, responsable del fondo de rescate. El presentador puso el foco en las fechas: “El rescate se concede en marzo pero el hombre que supuestamente cobraría, no entra en la SEPI hasta agosto”, señaló, antes de preguntarse cómo se podía presionar a alguien que todavía no ocupaba ese cargo.
Ruiz también cuestionó el apartado referido a un posible trato de favor con la Seguridad Social. Según su análisis, la deuda pendiente de Plus Ultra había sido aplazada, algo que calificó como ordinario durante la pandemia y que comparó con lo ocurrido a miles de empresas en aquel periodo. Después abordó la situación patrimonial de Zapatero y apuntó que la UDEF menciona la cancelación de una hipoteca, pero no que esa operación se habría producido tras la venta de la vivienda.
El presentador cerró su análisis señalando otro elemento que, a su juicio, llamaba la atención: que el auto judicial recogiera conclusiones de la UDEF “palabra por palabra”. La nueva polémica llega en una semana especialmente delicada para ‘Mañaneros 360’, después de que el Consejo de Informativos de TVE decidiera investigar el tratamiento del programa sobre el caso Zapatero tras recibir quejas internas por falta de rigor.
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