Iker Jiménez y 'Horizonte' celebran su audiencia a pesar del 'apagón' en Movistar Plus+ y sufren un nuevo fallo técnico: "Se nos acaba de estropear"

'Horizonte' ha comenzado hoy emisión tras el monumental revuelo generado la pasada noche, cuando el canal Cuatro desapareció por completo de la plataforma Movistar Plus+. Al cominzo, Iker Jiménez ha querido aclarar lo sucedido, pero el destino le tenía guardada una nueva jugarreta técnica.

El programa comenzaba con un fallo en la realización que el conductor no ha dudado en surfear con ironía: "Qué susto me han dado porque he visto el foco, pero no la nave. Ah, la grúa se nos acaba de estropear, últimamente...", comentaba entre risas. "Vamos a ver, no iba a decir nada pero es que parece que lo hacemos adrede. Algún conspiranoico, como los hay, dirá que lo hacemos adrede, pero no, estas cosas pasan en la televisión".

Tras saludar a sus fieles "milenarios", Iker Jiménez ha querido celebrar el abrumador éxito de la entrega anterior, centrada en la docuserie sobre el expresidente Rodríguez Zapatero, que mantuvo en vilo a la audiencia. "Ayer se batió el récord histórico de este programa en access. Partiendo de la base de que es un programa que no tiene un guión que se lee (...) hay un margen casi para el teatro. Y yo entiendo que la gente está alucinando con esta serie. Y ayer hubo récord. Gracias a todos", agradecía emocionado.

Sin embargo, el presentador no ha esquivado el elefante en la habitación: el misterioso corte de señal que dejó a miles de espectadores a oscuras y que provocó una oleada de quejas en redes sociales.

"Cierto es que hacemos un récord histórico y todo el mundo nos habla de qué pasa porque ayer no se podía ver. Son errores que ocurren, pero cierto es que si hay unos técnicos impresionantes son los de Mediaset y hace diez minutos que nos han dicho que no sabían muy bien qué había pasado".

A pesar de que Iker ha querido mantener una postura prudente y profesional frente a lo ocurrido ("Por lo tanto, como solo pueden ser errores técnicos que a veces pasan, se borra el canal..."), su compañera Carmen Porter no ha dudado en lanzar una punzante puntilla al aire, cuestionando la casualidad del momento: "A ver cuántas veces ha pasado", dejaba caer la copresentadora.

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Para finalizar, el capitán de la nave de Cuatro ha querido brindar por la fidelidad de una audiencia que se las ingenió para sintonizar el espacio contra viento y marea: "Brindamos por los que ayer hicieron todo el esfuerzo por encontrarnos. Y aun así, a pesar de todo, récord. ¿Lo conseguiremos esta noche? Pues mira Carmen, hay información como para lograrlo", zanjaba, dando paso a otra noche de alta intensidad informativa.