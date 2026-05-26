‘Euphoria’ mata por sorpresa a uno de sus personajes más odiados antes del final de temporada

Aviso: Esta noticia contiene spoilers de la temporada 3 de ‘Euphoria’.

La serie de HBO ha dado un golpe sobre la mesa en su penúltimo episodio con la muerte de Nate Jacobs, el personaje interpretado por Jacob Elordi. La ficción, que afronta ya la recta final de su tercera temporada, ha eliminado por primera vez a uno de sus grandes protagonistas en una escena diseñada para incomodar al espectador.

La muerte de Nate llega después de una trama marcada por sus deudas con Naz, un peligroso personaje que termina secuestrándolo y enterrándolo vivo en un ataúd. Aunque Cassie intenta reunir el dinero para salvarlo, la situación se complica cuando una serpiente entra por el tubo de respiración y le muerde, provocando su muerte antes de que pueda ser rescatado.

La secuencia ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de ‘Euphoria’, tanto por la violencia de la escena como por el peso que Nate ha tenido desde el inicio de la serie. El personaje de Elordi ha sido durante años uno de los más conflictivos, manipuladores y oscuros de la ficción creada por Sam Levinson, pero su final ha sorprendido incluso a quienes esperaban que tarde o temprano pagara por sus actos.

Jacob Elordi ya ha reaccionado a la salida de su personaje y ha reconocido que la despedida le deja una sensación agridulce. El actor, que lleva vinculado a ‘Euphoria’ desde su estreno en 2019, ha explicado que la escena fue rodada con una serpiente real no venenosa a la que se añadió una falsa cola de cascabel, y llegó a describir la experiencia como extrañamente tranquila pese a la dureza del momento.

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Sam Levinson, por su parte, ha defendido la decisión de matar a Nate de una forma tan extrema como una manera de confrontar al público con sus propios deseos de castigo hacia el personaje. Con esta muerte, ‘Euphoria’ eleva la tensión antes de su final de temporada, que se emitirá el 31 de mayo en HBO y HBO Max.