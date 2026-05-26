Lolita desvela el motivo por el que Bertín Osborne le pagó por su entrevista en TVE y provoca la reacción de Pablo Motos: "A mí no me pagó"

Lolita Flores fue la invitada de esta noche en 'El Hormiguero' y aprovechó una de las secciones del programa para desvelar el motivo por el que Bertín Osborne le pagó por su entrevista en la primera temporada de 'En la tuya o en la mía', el programa que presentó el cantante en TVE antes de saltar a Telecinco con el mismo formato, rebautizado en aquel entonces como 'Mi casa es la tuya'.

Además, esta anécdota provocó la reacción y sorpresa de Pablo Motos, que también fue invitado de aquella primera temporada: "A mí no me pagó".

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*En elaboración.