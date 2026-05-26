Cristóbal Soria en estado puro: interrumpe 'Espejo Público' con una insólita performance y se gana la admiración de Vito Quiles

El caso 'Plus Ultra' que involucra al expresidente Zapatero se afianza como la columna vertebral de la escaleta de los porgrama de actualidad y 'Espejo Público' hoy no ha sido la excepción. El magacín matinal, que acostumbra a dejar momentos de gran tensión y debate en su sección de actualidad, se ha convertido en el escenario de una inesperada escena protagonizada por Cristóbal Soria. El colaborador ha vuelto a hacer gala de su vena más histriónica interrumpiendo el ritmo habitual del programa para sorpresa de sus propios compañeros.

Todo se desencadenó tras la emisión de un vídeo que recogía las contundentes declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González, quien ha solicitado públicamente un adelanto electoral tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La pieza informativa prometía abrir un intenso debate en la mesa, pero nadie se esperaba la inmediata reacción de Soria.

Nada más terminar el vídeo y antes de que arrancara el turno de palabra de los tertulianos, el exdelegado del Sevilla FC tomó el control de la situación de manera imprevista. "Me vas a perdonar Susanna", soltó dirigiéndose a la conductora del espacio justo antes de levantarse abruptamente de su silla para comenzar a aplaudir de forma enérgica ante las cámaras.

La estampa dejó completamente descolocado al plató y a la propia presentadora, que no daba crédito a la performance que estaba presenciando en pleno directo. "¿Este aplauso para quién es?", preguntó contrariada la presentadora, intentando buscar una explicación al desatado entusiasmo de su colaborador.

Lejos de amedrentarse, el tertuliano continuó con su particular homenaje: "Bravo Don Felipe González Márquez. Eso que usted ha hecho es mirar por su país, por el socialismo y por la democracia de su país", continuó diciendo Soria mientras volvía a tomar asiento.

Aplauso de Vito Quiles en redes

Como era de esperar, este llamativo brote de efusividad televisiva no ha tardado en saltar de la pantalla de Antena 3 al ecosistema de las redes sociales, donde se ha viralizado rápidamente. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Vito Quiles, quien ha compartido el fragmento del programa mostrando una inesperada sintonía con el colaborador de Atresmedia.

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Quiles ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje en su cuenta oficial, aplaudiendo la actitud del tertuliano ante sus seguidores: "El tertuliano Cristóbal Soria la lía en Antena 3 y se levanta para aplaudir unas elecciones anticipadas tras las palabras de Felipe González.¡Vaya crack! 😂", ha escrito.