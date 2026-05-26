Carmen Gahona reaparece en televisión tras un ictus y con una delicada situación económica: "Soy muy pobre. No tengo ahorros"

Carmen Gahona ha reaparecido en televisión después de años alejada del medio. La que fuera una de las colaboradoras más polémicas y magnéticas de Telecinco ha atendido a 'El tiempo justo' para compartir el duro bache de salud que atravesó en secreto y desvelar cómo es su realidad actual, alejada por completo de los focos.

En una sincera charla telefónica con el periodista Álex Álvarez, Gahona rememoró el momento en que su vida dio un vuelco radical tras la crisis sanitaria de la COVID-19 a causa de un accidente cerebrovascular. "Cuando me ingresaron en el hospital, había un montón de gente con ictus", ha recordado sobre aquellos complicados días de hospitalización.

A pesar de su habitual fortaleza ante las cámaras, la sevillana no ha ocultado la gravedad de la situación que le tocó vivir hace ya tres años. Cuenta que "lo pasó fatal" durante el proceso y que, a día de hoy, todavía lidia con las secuelas físicas que le dejó el ictus.

Estas consecuencias se concentran principalmente en los problemas de movilidad que sufre en uno de sus brazos, una dolencia que ha aprendido a sobrellevar en su día a día y que, según detalla con alivio, afortunadamente "no se le nota" a simple vista.

Como era de esperar, la pregunta sobre un posible regreso al medio que la encumbró a la fama no tardó en salir. Sin embargo, la invitada se mostró tajante y cerró la puerta a cualquier retorno inmediato a los platós de Mediaset: "No la echo de menos", ha expresado de forma contundente.

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El momento más llamativo de la entrevista llegó cuando Álvarez se interesó por su estabilidad financiera tras años de ausencia televisiva. Lejos de esquivar el asunto, la viuda de Chiquetete hizo una sorprendente radiografía de su economía doméstica en el programa de Telecinco, confesando de forma abierta que actualmente "no tengo ahorros". Con su característico toque de ironía, Gahona sentenció su realidad con una llamativa reflexión: "la ruina es para quien ha sido rico", asegurando sin tapujos que, al revés que otros rostros del corazón, ella se considera "muy pobre" y concluyendo: "Como no he sido rica en mi vida no me puedo arruinar".