Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' sigue arrasando mientras el especial de 'Horizonte' gana sobre 'MasterChef'

'La isla de las tentaciones' volvió a liderar con claridad la noche del lunes. El reality de Telecinco firmó un 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 973.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.

En Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 11,3% de share y 846.000 espectadores, situándose como una de las principales alternativas de la noche. Por su parte, 'MasterChef' firmó un 10,2% de cuota y congregó a 662.000 espectadores en La 1.

El especial de 'Horizonte' también destacó con fuerza al alcanzar un 10,4% de cuota y 1.083.000 espectadores de media. En laSexta, el especial de 'El objetivo' dedicado a Zapatero firmó un 5% de share y reunió a 339.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró de nuevo en Antena 3 con la visita de Mónica Naranjo. El programa alcanzó un 13,3% de share y 1.639.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,9% de cuota y 1.337.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.337.000 (10,9%)

MasterChef: 662.000 (10,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.639.000 (13,3%)

En tierra lejana: 846.000 (11,3%)

Telecinco

First dates: 1.116.000 (9,1%)

La isla de las tentaciones: 973.000 (14,5%)

laSexta

El intermedio: 856.000 (7%)

El Objetivo “Especial Zapatero”: 339.000 (5%)

Cuatro

First dates: 459.000 (4,2%)

Horizonte. Avance: 1.258.000 (10,4%)

Horizonte: 870.000 (10,4%)

La 2

Trivial pursuit: 567.000 (5,3%)

Cifras y letras: 791.000 (6,5%)

Cine clásico “Cómo casarse con un millonario”: 449.000 (4,1%)

Documaster: 172.000 (3,5%)

LATE NIGHT

La 1

MasterChef: 168.000 (8,7%)

Antena 3

En tierra lejana: 223.000 (7,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 97.000 (4,4%)

Cuatro

En guardia: 249.000 (5,3%)

En guardia: 105.000 (4,3%)

La 2

Metrópolis: 65.000 (3,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 774.000 (9,2%)

Valle Salvaje: 811.000 (11,4%)

La Promesa: 884.000 (13%)

Malas lenguas: 792.000 (11%)

Aquí la Tierra: 968.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.272.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 708.000 (9,9%)

Pasapalabra: 1.475.000 (18,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 664.000 (8,2%)

El diario de Jorge: 582.000 (8,5%)

¡Allá tú!: 829.000 (10,4%)

laSexta

Zapeando: 498.000 (5,7%)

Más vale tarde: 416.000 (5,9%)

laSexta Clave: 422.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 655.000 (8%)

Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 691.000 (7,4%)

Grandes documentales: 272.000 (3,4%)

Malas lenguas: 500.000 (7,2%)

Sukha: 135.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 155.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 348.000 (18%)

Mañaneros 360: 471.000 (15,2%)

Mañaneros 360: 975.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 269.000 (10,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 794.000 (16,6%)

La ruleta de la suerte: 1.586.000 (21,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 203.000 (11,6%)

El programa de AR: 334.000 (14,8%)

Vamos a ver: 338.000 (9,8%)

El precio justo: 548.000 (8%)

laSexta

Aruser@s: 265.000 (12,4%)

Al rojo vivo: 284.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)

Alerta cobra: 17.000 (1%)

Alerta cobra: 34.000 (1,8%)

Alerta cobra: 57.000 (2,6%)

En boca de todos: 269.000 (8,6%)

La 2

Jardines con historia: 20.000 (1,6%)

Maravillas inmortales de la Tierra: 18.000 (1%)

España pueblo a pueblo: 18.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 20.000 (1%)

La aventura del saber: 31.000 (1,4%)

Las recetas de Julie: 42.000 (1,8%)

El western de La 2 “California”: 64.000 (1,9%)

El cazador: 91.000 (1,5%)

El cazador: 176.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.162.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.364.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 894.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 711.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 550.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.126.000 (20,4%)

Telediario 2: 1.334.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 926.000 (9,1%)

laSexta Noticias 20h: 571.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 448.000 (5,8%)

Matinal

Telediario matinal: 130.000 (17,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 239.000 (13,9%)

El Matinal (Telecinco): 82.000 (7,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), Cuatro (7,2%), laSexta (6,2%), La 2 (4%).

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Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).