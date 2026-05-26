Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicZapatero joyasHuelga de profesoresHipnóticosHantavirusPisos protección oficialTrumpMundialRebajasRamon Terrats
instagramlinkedin

Lunes 25 de mayo

Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' sigue arrasando mientras el especial de 'Horizonte' gana sobre 'MasterChef'

El reality de Telecinco domina el prime time mientras 'El Hormiguero' vuelve a imponerse en el access.

'La isla de las tentaciones', 'Horizonte' y 'MasterChef'

'La isla de las tentaciones', 'Horizonte' y 'MasterChef' / Mediaset/RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La isla de las tentaciones' volvió a liderar con claridad la noche del lunes. El reality de Telecinco firmó un 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 973.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.

En Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 11,3% de share y 846.000 espectadores, situándose como una de las principales alternativas de la noche. Por su parte, 'MasterChef' firmó un 10,2% de cuota y congregó a 662.000 espectadores en La 1.

El especial de 'Horizonte' también destacó con fuerza al alcanzar un 10,4% de cuota y 1.083.000 espectadores de media. En laSexta, el especial de 'El objetivo' dedicado a Zapatero firmó un 5% de share y reunió a 339.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró de nuevo en Antena 3 con la visita de Mónica Naranjo. El programa alcanzó un 13,3% de share y 1.639.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,9% de cuota y 1.337.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.337.000 (10,9%)

MasterChef: 662.000 (10,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.639.000 (13,3%)

En tierra lejana: 846.000 (11,3%)

Telecinco

First dates: 1.116.000 (9,1%)

La isla de las tentaciones: 973.000 (14,5%)

laSexta

El intermedio: 856.000 (7%)

El Objetivo “Especial Zapatero”: 339.000 (5%)

Cuatro

First dates: 459.000 (4,2%)

Horizonte. Avance: 1.258.000 (10,4%)

Horizonte: 870.000 (10,4%)

La 2

Trivial pursuit: 567.000 (5,3%)

Cifras y letras: 791.000 (6,5%)

Cine clásico “Cómo casarse con un millonario”: 449.000 (4,1%)

Documaster: 172.000 (3,5%)

LATE NIGHT

La 1

MasterChef: 168.000 (8,7%)

Antena 3

En tierra lejana: 223.000 (7,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 97.000 (4,4%)

Cuatro

En guardia: 249.000 (5,3%)

En guardia: 105.000 (4,3%)

La 2

Metrópolis: 65.000 (3,4%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 774.000 (9,2%)

Valle Salvaje: 811.000 (11,4%)

La Promesa: 884.000 (13%)

Malas lenguas: 792.000 (11%)

Aquí la Tierra: 968.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.272.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 708.000 (9,9%)

Pasapalabra: 1.475.000 (18,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 664.000 (8,2%)

El diario de Jorge: 582.000 (8,5%)

¡Allá tú!: 829.000 (10,4%)

laSexta

Zapeando: 498.000 (5,7%)

Más vale tarde: 416.000 (5,9%)

laSexta Clave: 422.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 655.000 (8%)

Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 691.000 (7,4%)

Grandes documentales: 272.000 (3,4%)

Malas lenguas: 500.000 (7,2%)

Sukha: 135.000 (1,9%)

Trivial pursuit: 155.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 348.000 (18%)

Mañaneros 360: 471.000 (15,2%)

Mañaneros 360: 975.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 269.000 (10,5%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 794.000 (16,6%)

La ruleta de la suerte: 1.586.000 (21,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 203.000 (11,6%)

El programa de AR: 334.000 (14,8%)

Vamos a ver: 338.000 (9,8%)

El precio justo: 548.000 (8%)

laSexta

Aruser@s: 265.000 (12,4%)

Al rojo vivo: 284.000 (7,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)

Alerta cobra: 17.000 (1%)

Alerta cobra: 34.000 (1,8%)

Alerta cobra: 57.000 (2,6%)

En boca de todos: 269.000 (8,6%)

La 2

Jardines con historia: 20.000 (1,6%)

Maravillas inmortales de la Tierra: 18.000 (1%)

España pueblo a pueblo: 18.000 (0,9%)

Aquí hay trabajo: 20.000 (1%)

La aventura del saber: 31.000 (1,4%)

Las recetas de Julie: 42.000 (1,8%)

El western de La 2 “California”: 64.000 (1,9%)

El cazador: 91.000 (1,5%)

El cazador: 176.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.162.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.364.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 894.000 (9,3%)

laSexta Noticias 14h: 711.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 550.000 (7,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.126.000 (20,4%)

Telediario 2: 1.334.000 (13%)

Informativos Telecinco 21h: 926.000 (9,1%)

laSexta Noticias 20h: 571.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 448.000 (5,8%)

Matinal

Telediario matinal: 130.000 (17,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 239.000 (13,9%)

El Matinal (Telecinco): 82.000 (7,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), Cuatro (7,2%), laSexta (6,2%), La 2 (4%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
  2. 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
  3. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy, lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
  5. ¿Dónde es fiesta hoy 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
  6. Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible
  7. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  8. Martillazos en la mandíbula, lengua pegada al paladar y 'ojos de cazador': el ideal extremo de belleza que seduce a los chicos

Rusia ataca la ciudad ucraniana de Kramatorsk y deja varios heridos

Rusia ataca la ciudad ucraniana de Kramatorsk y deja varios heridos

Zapatero reabre el debate de la regulación de los ‘lobbies’

Zapatero reabre el debate de la regulación de los ‘lobbies’

Un nuevo modelo matemático predice un colapso de la población mundial para 2064

Un nuevo modelo matemático predice un colapso de la población mundial para 2064

Carles Francino lamenta la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER: "Hoy es un día complicado"

Carles Francino lamenta la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER: "Hoy es un día complicado"

El turismo internacional, la experiencia de pago y la IA, impulsan el crecimiento empresarial en España

El turismo internacional, la experiencia de pago y la IA, impulsan el crecimiento empresarial en España

DIRECTO UCRANIA | Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes

DIRECTO UCRANIA | Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes

Logitech refuerza su gama de periféricos con Signature Comfort Plus, para mejorar la ergonomía y el trabajo híbrido

Logitech refuerza su gama de periféricos con Signature Comfort Plus, para mejorar la ergonomía y el trabajo híbrido

Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift: máxima confidencialidad e invitados confirmados

Nuevos detalles de la boda de Taylor Swift: máxima confidencialidad e invitados confirmados