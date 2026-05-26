Lunes 25 de mayo
Audiencias TV ayer | 'La isla de las tentaciones' sigue arrasando mientras el especial de 'Horizonte' gana sobre 'MasterChef'
El reality de Telecinco domina el prime time mientras 'El Hormiguero' vuelve a imponerse en el access.
'La isla de las tentaciones' volvió a liderar con claridad la noche del lunes. El reality de Telecinco firmó un 14,5% de cuota de pantalla y reunió a 973.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.
En Antena 3, 'En tierra lejana' registró un 11,3% de share y 846.000 espectadores, situándose como una de las principales alternativas de la noche. Por su parte, 'MasterChef' firmó un 10,2% de cuota y congregó a 662.000 espectadores en La 1.
El especial de 'Horizonte' también destacó con fuerza al alcanzar un 10,4% de cuota y 1.083.000 espectadores de media. En laSexta, el especial de 'El objetivo' dedicado a Zapatero firmó un 5% de share y reunió a 339.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró de nuevo en Antena 3 con la visita de Mónica Naranjo. El programa alcanzó un 13,3% de share y 1.639.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' anotó un 10,9% de cuota y 1.337.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.337.000 (10,9%)
MasterChef: 662.000 (10,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.639.000 (13,3%)
En tierra lejana: 846.000 (11,3%)
Telecinco
First dates: 1.116.000 (9,1%)
La isla de las tentaciones: 973.000 (14,5%)
laSexta
El intermedio: 856.000 (7%)
El Objetivo “Especial Zapatero”: 339.000 (5%)
Cuatro
First dates: 459.000 (4,2%)
Horizonte. Avance: 1.258.000 (10,4%)
Horizonte: 870.000 (10,4%)
La 2
Trivial pursuit: 567.000 (5,3%)
Cifras y letras: 791.000 (6,5%)
Cine clásico “Cómo casarse con un millonario”: 449.000 (4,1%)
Documaster: 172.000 (3,5%)
LATE NIGHT
La 1
MasterChef: 168.000 (8,7%)
Antena 3
En tierra lejana: 223.000 (7,1%)
laSexta
Equipo de investigación: 97.000 (4,4%)
Cuatro
En guardia: 249.000 (5,3%)
En guardia: 105.000 (4,3%)
La 2
Metrópolis: 65.000 (3,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 774.000 (9,2%)
Valle Salvaje: 811.000 (11,4%)
La Promesa: 884.000 (13%)
Malas lenguas: 792.000 (11%)
Aquí la Tierra: 968.000 (11,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.272.000 (14,3%)
Y ahora, Sonsoles: 708.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.475.000 (18,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 664.000 (8,2%)
El diario de Jorge: 582.000 (8,5%)
¡Allá tú!: 829.000 (10,4%)
laSexta
Zapeando: 498.000 (5,7%)
Más vale tarde: 416.000 (5,9%)
laSexta Clave: 422.000 (4,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 655.000 (8%)
Lo sabe, no lo sabe: 435.000 (6,3%)
La 2
Saber y ganar: 691.000 (7,4%)
Grandes documentales: 272.000 (3,4%)
Malas lenguas: 500.000 (7,2%)
Sukha: 135.000 (1,9%)
Trivial pursuit: 155.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 348.000 (18%)
Mañaneros 360: 471.000 (15,2%)
Mañaneros 360: 975.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 269.000 (10,5%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 794.000 (16,6%)
La ruleta de la suerte: 1.586.000 (21,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 203.000 (11,6%)
El programa de AR: 334.000 (14,8%)
Vamos a ver: 338.000 (9,8%)
El precio justo: 548.000 (8%)
laSexta
Aruser@s: 265.000 (12,4%)
Al rojo vivo: 284.000 (7,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (0,8%)
Alerta cobra: 17.000 (1%)
Alerta cobra: 34.000 (1,8%)
Alerta cobra: 57.000 (2,6%)
En boca de todos: 269.000 (8,6%)
La 2
Jardines con historia: 20.000 (1,6%)
Maravillas inmortales de la Tierra: 18.000 (1%)
España pueblo a pueblo: 18.000 (0,9%)
Aquí hay trabajo: 20.000 (1%)
La aventura del saber: 31.000 (1,4%)
Las recetas de Julie: 42.000 (1,8%)
El western de La 2 “California”: 64.000 (1,9%)
El cazador: 91.000 (1,5%)
El cazador: 176.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.162.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.364.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 15h: 894.000 (9,3%)
laSexta Noticias 14h: 711.000 (8,4%)
Noticias Cuatro 1: 550.000 (7,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.126.000 (20,4%)
Telediario 2: 1.334.000 (13%)
Informativos Telecinco 21h: 926.000 (9,1%)
laSexta Noticias 20h: 571.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 2: 448.000 (5,8%)
Matinal
Telediario matinal: 130.000 (17,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 239.000 (13,9%)
El Matinal (Telecinco): 82.000 (7,3%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,8%), Cuatro (7,2%), laSexta (6,2%), La 2 (4%).
Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
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