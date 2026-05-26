Poder en juego
‘Antes de que todo cambie’: el thriller literario para quienes se engancharon a las series de conspiraciones políticas
Manel Loureiro firma una novela de ritmo televisivo sobre poder, secretos y una amenaza contra los líderes de la Unión Europea.
Hay series que convierten la política en una carrera contrarreloj. Servicios secretos, informes ocultos, decisiones tomadas en despachos y amenazas que pueden cambiar el equilibrio de un país o de todo un continente. Ese es el terreno en el que se mueve ‘Antes de que todo cambie’, la nueva novela de Manel Loureiro, publicada por Planeta, un thriller pensado para quienes disfrutan con ficciones de tensión política y conspiraciones de alto nivel.
La historia arranca con Samuel Hoyos, un hombre marcado por una tragedia familiar y por un pasado del que no consigue escapar. Su vida da un giro cuando recibe una propuesta imposible: asesinar a los líderes de la Unión Europea durante una cumbre celebrada en la isla de A Toxa. Frente a él aparece Julia Duarte, agente del CNI, que tendrá que intentar detener una operación capaz de provocar un terremoto internacional.
La novela conecta con el público que se engancha a series como ‘The Night Agent’, ‘La diplomática’, ‘Borgen’ o ‘House of Cards’, no porque copie sus tramas, sino porque comparte con ellas ese interés por lo que ocurre cuando el poder, la seguridad y la ambición se cruzan. En ‘Antes de que todo cambie’ hay instituciones, intereses ocultos, servicios de inteligencia y una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar alguien cuando ya cree haberlo perdido todo.
Manel Loureiro construye además una historia con una estructura muy visual. La cumbre europea, la isla blindada, los movimientos del CNI y la amenaza de un magnicidio convierten la novela en un relato que avanza con pulso de serie de plataforma. Cada giro empuja al lector hacia el siguiente capítulo, con una tensión sostenida que encaja especialmente bien con quienes buscan libros de lectura ágil y tramas de alto impacto.
Tras el fenómeno de ‘Apocalipsis Z’, que ya ha dado el salto al audiovisual, Loureiro vuelve a demostrar su capacidad para crear historias de género con vocación popular. ‘Antes de que todo cambie’ no solo mira al thriller político, también habla de culpa, venganza y redención. Una novela para leer con la misma sensación con la que se empieza una serie: pensando que será solo un capítulo más, hasta que ya es imposible parar.
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