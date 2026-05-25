Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TráficoZapateroMundialBad BunnyPaula BonetBarcelonaBarceló-AlsinaLolita Flores25 de mayo
instagramlinkedin

Cambio de programación

laSexta vuelve a levantar su parrilla para hacer hueco a un nuevo especial de 'El Objetivo' sobre el caso Zapatero

La cadena de Atresmedia altera de nuevo su noche hoy por la urgencia informativa, retrasando sus planes habituales tras el movimiento que ya afectó la semana pasada al programa de Marc Giró.

laSexta sustituye a Marc Giró por Zapatero hoy con un especial de Ana Pastor tras la imputación del expresidente

La rápida reacción de Marc Giró tras quedarse sin programa en laSexta por el especial de 'El Objetivo' sobre Zapatero

'El Objetivo' especial Zapatero

'El Objetivo' especial Zapatero / LA SEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La actualidad política y judicial vuelve a poner patas arriba la programación de laSexta. El segundo canal de Atresmedia ha decidido cambiar a última hora su parrilla de este lunes, 25 de mayo, para emitir una entrega especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor a partir de las 23:00 horas. El espacio de la factoría Newtral se volcará por completo en analizar el levantamiento del sumario del 'Caso Plus Ultra' y las comprometidas filtraciones de la UDEF que salpican directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Con este movimiento de urgencia, la cadena satélite de Atresmedia cancela la emisión prevista para esta noche de 'El Taquillazo', priorizando el minuto a minuto de un caso que está provocando un auténtico terremoto político.

No es la primera vez en estos últimos días que los despachos de laSexta tienen que activar el modo informativo. El pasado martes, 19 de mayo, cuando se conoció la histórica imputación del expresidente, la cadena levantó de inmediato de la parrilla 'Cara al Show', el formato de late night conducido por Marc Giró, que reaccionó rápidamente a ese movimiento.

Noticias relacionadas

Aquella noche, los espectadores se quedaron sin ver la esperada entrevista a las actrices Inma Cuesta, Anna Castillo y Yolanda Ramos, para dejar paso al primer especial de Ana Pastor sobre el caso. No obstante, y si la actualidad lo permite, laSexta tiene previsto recuperar ese programa de mañana martes, 26 de mayo, justo después de 'El Intermedio'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
  2. La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
  3. David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
  4. El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
  5. Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
  6. 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
  7. ¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
  8. ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?

laSexta vuelve a levantar su parrilla para hacer hueco a un nuevo especial de 'El Objetivo' sobre el caso Zapatero

laSexta vuelve a levantar su parrilla para hacer hueco a un nuevo especial de 'El Objetivo' sobre el caso Zapatero

Qué hacer esta semana en Barcelona

Qué hacer esta semana en Barcelona

Mueren 17 personas al chocar una furgoneta contra un autobús averiado en Pakistán

Mueren 17 personas al chocar una furgoneta contra un autobús averiado en Pakistán

El arzobispo de Buenos Aires regaña a Milei por sus "palabras hirientes" a los argentinos

El arzobispo de Buenos Aires regaña a Milei por sus "palabras hirientes" a los argentinos

DIRECTO | Hasta 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 sur desde Subirats

DIRECTO | Hasta 17 kilómetros de retenciones en la AP-7 sur desde Subirats

El comité de crisis de Igualdad analiza ocho feminicidios: el 90% de los agresores y víctimas son españoles y en 7 de cada 10 casos no hubo denuncia

El comité de crisis de Igualdad analiza ocho feminicidios: el 90% de los agresores y víctimas son españoles y en 7 de cada 10 casos no hubo denuncia

El Port de Tarragona apuesta por la intermodalidad y el ferrocarril para ser "puerto" de Aragón

El Port de Tarragona apuesta por la intermodalidad y el ferrocarril para ser "puerto" de Aragón

El exmarido de la exlíder nacionalista escocesa Nicola Sturgeon, culpable de malversar 460.000 euros de su partido

El exmarido de la exlíder nacionalista escocesa Nicola Sturgeon, culpable de malversar 460.000 euros de su partido