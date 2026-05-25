Gonzalo Miró define como "escándalo" el informe de la UDEF sobre Zapatero: "¿Quién lo ha hecho? ¿Mortadelo y Filemón o Torrente?"

El levantamiento del sumario del 'Caso Plus Ultra' no solo está siendo centro de debate de política nacional, sino que también está encendiendo los ánimos en los platós de televisión. El último gran choque se ha vivido hoy mismo, cuando Gonzalo Miró ha estallado por completo al analizar las últimas filtraciones de la UDEF que acusan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de liderar la presunta red criminal.

El habitualmente vehemente colaborador no se ha mordido la lengua a la hora de calificar el trabajo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, tildando de "chapuza" algunos de los indicios recogidos en las diligencias tras dos años de pesquisas secretas.

Miró ha mostrado su total indignación con un error concreto del informe policial que ha salido a la luz tras abrirse el sumario, cuestionando con dureza la rigurosidad de la investigación: "Un escándalo, a mí sí me parece un escándalo que estés dos años investigando a alguien y le acuses de cancelar una hipoteca sin saber que ha vendido. Eso sí que es un escándalo", arrancaba el copresentador notablemente molesto.

Lejos de rebajar el tono, el colaborador ha recurrido al humor negro y a la ironía pop para arremeter contra los autores del dossier de la UDEF: "Pero entonces ese informe ¿quién lo ha hecho? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Torrente? ¿O quién ha hecho eso? O alguien que tiene maldad", sentenciaba, dejando caer que detrás del informe podría haber una clara intencionalidad política.

Ante el revuelo y la contundencia de sus palabras, el periodista Chema Garrido ha intentado poner un punto de cordura y cautela en la mesa de debate, invitando a esperar a que se analice el papeleo judicial en su totalidad antes de emitir veredictos tan duros: "A ver si el sumario explica mejor este tipo de cuestiones", replicaba de forma prudente.

Noticias relacionadas

El caso de Zapatero ha vuelto a poner patas arriba las tertulias televisivas, pero también la programación de las cadenas. laSexta ha levantado de nuevo su programación para emitir un especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor.