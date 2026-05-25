'Valle Salvaje', avance del capítulo 423 del 26 de mayo: Lucía se la juega para destapar la gran mentira del pueblo

La tensión no da tregua en las tardes de La 1 con una nueva entrega de 'Valle Salvaje'. En el episodio de este martes, Rosalía y Leonor demuestran que forman un equipo de armas tomar. Aprovechando el entusiasmo desmedido de Pepa con el nuevo círculo de amigas que está frecuentando, las hermanas se las ingenian para someterla a un sutil interrogatorio con el que consiguen sonsacarle una información de un valor incalculable para sus planes.

Mientras tanto, los pasillos del palacio se convierten en un polvorín. Hernando, consciente de que José Luis está al límite de un ataque de nervios tras su último altercado, decide abordar firmemente a Enriqueta. El consejero le advierte con total crudeza que deje de apretarle las tuercas al duque con sus exigencias económicas si no quiere que la situación estalle por los aires y terminen lamentando una desgracia. Por último, Luisa decide dar un paso al frente y jugar su última y más arriesgada carta. El tiempo corre en su contra y la pregunta es evidente: ¿llegará demasiado tarde para descubrir la verdad?