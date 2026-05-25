Episodio 567
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 25 de mayo: Fina recibe un diagnóstico que lo cambia todo
Beatriz planea robar las joyas de Begoña, Nieves decide quedarse en Toledo y Pablo empieza a investigar el pasado de Salva.
‘Sueños de libertad’ arranca una nueva semana este lunes 18 de mayo con un capítulo marcado por los secretos, las sospechas y una noticia médica que puede cambiar el futuro de Fina. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.
En el capítulo de hoy, Beatriz empieza a pensar cómo conseguir el dinero que le exige Álvaro. Después de comprobar que él está dispuesto a todo para salirse con la suya, descarta pedir ayuda a Gabriel y se le ocurre una opción mucho más arriesgada: robar las joyas de Begoña.
Mientras tanto, la actitud de Fina preocupa a Marta y Digna, aunque ella intenta tranquilizarlas y hacerles creer que todo está bien. La fotógrafa también se reencuentra con Tasio y no duda en reprocharle lo que le hizo a Carmen. Él, por su parte, visita a Claudia en su primer día como encargada de la tienda para intentar averiguar dónde está su mujer, pero ella se niega a darle ninguna pista.
Nieves decide finalmente quedarse en Toledo para no despertar las sospechas de don Agustín. Su familia celebra la noticia y Miguel cancela su mudanza al piso del dispensario. En la cantina, Salva vive una situación cada vez más complicada: Mabel lo trata con frialdad tras saber que estuvo en la cárcel y los rumores sobre su supuesta relación con Gorito empiezan a alejar a los clientes.
La tensión también llega a la relación entre Valentina y Andrés. Ella comparte con Claudia sus avances con él después de conocer a Julia, pero todo se complica al enterarse de que Tasio fue infiel a Carmen con Paula. Valentina ataca al hermanastro de Andrés y él no duda en ponerse de parte de Tasio.
El capítulo terminará con dos frentes decisivos. Fina acude al dispensario tras sufrir un fuerte dolor de cabeza y Miguel descubre que no se ha curado de la brucelosis que sufrió en Argentina, una enfermedad que podría ser peligrosa. Además, Pablo oye hablar del pasado delictivo de Salva y decide llamar a la Guardia Civil para confirmar si lo que se cuenta sobre él es cierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?