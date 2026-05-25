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Episodio 567

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy lunes 25 de mayo: Fina recibe un diagnóstico que lo cambia todo

Beatriz planea robar las joyas de Begoña, Nieves decide quedarse en Toledo y Pablo empieza a investigar el pasado de Salva.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

Carlos Merenciano

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Madrid
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‘Sueños de libertad’ arranca una nueva semana este lunes 18 de mayo con un capítulo marcado por los secretos, las sospechas y una noticia médica que puede cambiar el futuro de Fina. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.

En el capítulo de hoy, Beatriz empieza a pensar cómo conseguir el dinero que le exige Álvaro. Después de comprobar que él está dispuesto a todo para salirse con la suya, descarta pedir ayuda a Gabriel y se le ocurre una opción mucho más arriesgada: robar las joyas de Begoña.

Mientras tanto, la actitud de Fina preocupa a Marta y Digna, aunque ella intenta tranquilizarlas y hacerles creer que todo está bien. La fotógrafa también se reencuentra con Tasio y no duda en reprocharle lo que le hizo a Carmen. Él, por su parte, visita a Claudia en su primer día como encargada de la tienda para intentar averiguar dónde está su mujer, pero ella se niega a darle ninguna pista.

Nieves decide finalmente quedarse en Toledo para no despertar las sospechas de don Agustín. Su familia celebra la noticia y Miguel cancela su mudanza al piso del dispensario. En la cantina, Salva vive una situación cada vez más complicada: Mabel lo trata con frialdad tras saber que estuvo en la cárcel y los rumores sobre su supuesta relación con Gorito empiezan a alejar a los clientes.

La tensión también llega a la relación entre Valentina y Andrés. Ella comparte con Claudia sus avances con él después de conocer a Julia, pero todo se complica al enterarse de que Tasio fue infiel a Carmen con Paula. Valentina ataca al hermanastro de Andrés y él no duda en ponerse de parte de Tasio.

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El capítulo terminará con dos frentes decisivos. Fina acude al dispensario tras sufrir un fuerte dolor de cabeza y Miguel descubre que no se ha curado de la brucelosis que sufrió en Argentina, una enfermedad que podría ser peligrosa. Además, Pablo oye hablar del pasado delictivo de Salva y decide llamar a la Guardia Civil para confirmar si lo que se cuenta sobre él es cierto.

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