Xuso Jones, en lágrimas con la hoguera improvisada de Sandra Barneda en 'Lo sabe, no lo sabe': "Mi novio me dijo que cancelábamos el verano, que este programa sería mío"

Día de grandes emociones y celebración para 'Lo sabe, no lo sabe'. El equipo del programa ha desembarcado en Madrid con una misión muy especial: celebrar que el formato callejero ha alcanzado la espectacular cifra de 1.000 concursantes. Lo que el presentador Xuso Jones no se esperaba en absoluto era la tremenda encerrona que le tenían preparada sus compañeros para festejar este hito.

En esta ocasión, los papeles se cambiaron por completo. El murciano fue el microfonado de la jornada y, con una venda en los ojos, fue conducido hasta la azotea de un céntrico hotel madrileño sin tener ni idea de lo que le esperaba. Al quitarse la venda, la sorpresa fue mayúscula al encontrarse cara a cara con una de las caras más queridas de la cadena: Sandra Barneda.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' quiso homenajear al influencer trasladando el universo de las villas dominicanas al concurso de Cuatro, recreando una auténtica hoguera para repasar los momentos más icónicos de estos dos últimos años de emisiones. “Estoy flipando”, acertaba a decir Xuso antes de romperse por completo y abrirse en canal con la catalana.

Tras reír a carcajadas recordando las situaciones más surrealistas que ha vivido recorriendo las calles de toda España, el presentador se puso serio para poner en valor la labor social de su formato: “En el día a día no eres consciente, pero hacemos compañía a mucha gente”, explicaba visiblemente conmovido.

Xuso también rememoró los nervios de su casting inicial y la premonición que tuvo su chico al regresar a casa: “Mi pareja me dijo que cancelábamos el verano, que ese programa era mío”. Sin embargo, el momento de máxima emoción llegó al recordar las realidades familiares y personales que ha conocido tras bambalinas: “Me emociono al pensar en las historias que hay detrás de estos 999 concursantes”, confesaba entre lágrimas.

Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe' / CUATRO

El papel de Barneda no se limitó a la sorpresa inicial. La periodista se convirtió en la madrina de honor del participante número 1.000, echándose a la calle junto a Xuso para ayudarle a localizar al candidato perfecto. Tras 84 ciudades visitadas y casi 2 millones de euros repartidos a lo largo de la historia del programa, la efeméride merecía un broche de oro.

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Tanto fue así que Sandra Barneda decidió saltarse las reglas del concurso y cambio utilizó su mítica frase: “Hay imágenes para ti”. La jugada no pudo salir mejor, ya que la flamante concursante número 1.000 logró completar con éxito el panel, embolsándose la espectacular cifra de 19.000 euros que irán destinados íntegramente a cumplir su sueño de viajar a Japón.