RTVE rompe tabúes y da luz verde a 'Terapia Abierta', su nuevo formato sobre salud mental con Warner Bros

Televisión Española vuelve a apostar por la divulgación y el compromiso social en su horario de máxima audiencia. RTVE ya prepara 'Terapia Abierta', un innovador formato internacional que, por primera vez en la televisión de nuestro país, abrirá de par en par las puertas de las sesiones reales de terapia psicológica.

Para este ambicioso proyecto, la Corporación se ha aliado con Warner Bros. ITVP España (productora responsable de grandes éxitos como 'First Dates' o '¿Quién quiere ser millonario?'). Juntos darán forma a un espacio donde terapeutas de reconocido prestigio acompañarán a personas anónimas que acuden a la consulta para afrontar retos emocionales y situaciones cotidianas que impactan de lleno en sus vidas.

El formato original, que nació en el Reino Unido bajo el título de 'Inside therapy', cuenta con un excelente recorrido internacional. La adaptación española sigue la estela de la gran acogida que ha tenido en otras televisiones públicas de referencia en Europa, como BBC One en el mercado británico o France 2 en el país vecino. Con este movimiento, RTVE se suma a la tendencia europea adaptando las tramas a la realidad de nuestro país.

A diferencia de otros 'factuals', 'Terapia Abierta' promete mostrar, de manera íntegra y sin trampa ni cartón, el proceso terapéutico tal y como sucede dentro de una consulta real. Las sesiones se grabarán en un entorno controlado y seguro, siempre con el pleno consentimiento de ambas partes y garantizando que la presencia de las cámaras no altere un clima natural, real y respetuoso.

El programa contará con un plantel de psicólogos clínicos especializados en diferentes ámbitos. A través de los pacientes, el espacio abordará experiencias universales y profundamente humanas con las que la audiencia se sentirá identificada: el duelo, los traumas, los problemas de apego, las inseguridades y los miedos.

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Con una clara vocación de servicio público, 'Terapia Abierta' llega a la parrilla con el objetivo de derribar de forma directa los tabúes que todavía rodean a la salud mental, demostrando a los espectadores que acudir al psicólogo es algo tan natural y necesario como visitar a cualquier otro profesional de la medicina.