¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 25 al jueves 28 de mayo de 2026

‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su nueva semana de invitados en Antena 3. El programa presentado por Pablo Motos recibirá entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo a varias caras muy conocidas del mundo de la música, el cine, la televisión y el teatro.

Imagen de archivo - La artista Mónica Naranjo en un concierto / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Lunes 25 de mayo

La semana arrancará el lunes 25 de mayo con la visita de Mónica Naranjo. La cantante acudirá al plató para presentar ‘Puzzles’, su nuevo single, que se publica ese mismo día. Además, hablará de su ‘Greatest Hits Tour’, la gira con la que está celebrando sus treinta años de carrera musical.

Martes 26 de mayo

El martes 26 será el turno de Lolita Flores, que presentará su nueva película, ‘Mallorca Confidencial’. La cinta llegará a los cines el 29 de mayo y supone su regreso como protagonista a la gran pantalla. En ella interpreta a una poderosa matriarca en una historia ambientada en la Mallorca de 2007, con el narcotráfico como uno de sus ejes principales.

Melody, durante su actuación en Eurovisión 2025. / ARCHIVO

Miércoles 27 de mayo

Melody visitará el programa el miércoles 27 de mayo para hablar de ‘Ilarie’, su nuevo single. La artista sevillana también repasará la gira de conciertos que afronta este verano y su próxima participación en dos formatos de Antena 3: ‘La Voz Kids’ y ‘El Desafío’.

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Jueves 28 de mayo

La semana terminará el jueves 28 con Lydia Bosch y Julio Peña. Los dos actores presentarán ‘Fedra, en los infiernos’, la obra de teatro que representarán en el Festival de Mérida entre el 12 y el 16 de agosto.