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Nacho Abad estalla en Cuatro por el caso Zapatero: “El Gobierno y algunos medios de izquierda mienten”
El presentador de ‘En boca de todos’ defendió la presunción de inocencia del expresidente, pero cargó contra el relato del Ejecutivo sobre el origen de la investigación.
Nacho Abad ha elevado el tono en ‘En boca de todos’ al analizar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El presentador del programa de Cuatro ha querido comenzar defendiendo la presunción de inocencia del expresidente, pero enseguida ha marcado distancias con los argumentos que, según ha denunciado, se han difundido desde el Gobierno y desde algunos medios sobre el origen del caso.
“Como concepto general, hay que defender siempre la presunción de inocencia de cualquier acusado, porque sí. Hay veces que la Policía se confunde. Hay veces en la que el juez instructor se equivoca...”, ha empezado diciendo Abad. Sin embargo, ha añadido después que eso no implica aceptar cualquier explicación: “Una cosa es esa y otra que cerremos los ojos, que seamos unos lerdos, unos bobos y unos tontos”.
El periodista ha sido especialmente duro al señalar que se habría intentado presentar la imputación como una consecuencia directa de una denuncia de Manos Limpias: “Lo primero, el Gobierno y algunos medios de izquierda mienten. Que si este caso de Zapatero se montó por una denuncia de Manos Limpias y unos recortes de prensa. Lo dijo hasta una ministra en rueda de prensa, con todo su papo”.
Abad ha sostenido que esa versión no se ajusta, según su análisis, a los pasos previos del procedimiento. “La mentira no penaliza”, ha lamentado antes de asegurar que el caso no comenzó con Manos Limpias, sino con actuaciones vinculadas a la Fiscalía suiza, Estados Unidos y la Fiscalía francesa. También ha rechazado otra lectura política del asunto: “También desde el Gobierno se ha distribuido la idea de que Trump, como odia a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez y Trump se odian, choque de trenes. Pues, que ha sido Trump el que le ha montado el caso a Zapatero. ¡Otra mentira!”.
El presentador también ha lanzado una crítica a la forma en la que algunos espectadores construyen su opinión a partir de una sola fuente informativa: “Pero si solo ves una televisión afín al régimen o te informas solo a través de un medio de noticias, pues te tragas las mentiras y construyes tu opinión en base a una falsedad porque de eso se trata de desinformar”. Después, ha rematado su intervención cuestionando algunos movimientos económicos atribuidos a Zapatero, entre ellos la compra de una vivienda en Puerta de Hierro y la cancelación de una hipoteca un año después.
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